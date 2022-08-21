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國常會提出「支持信貸有效需求回升」 下周一LPR會如何調

經濟脈搏 16:51 2022/08/21

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在國常會表態「發揮貸款市場報價利率指導作用」、「推動降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本」的背景下，分析認為22日LPR大概率將下調。企業綜合融資成本和個人消費信貸成本有望迎來進一步下調。

鑒於人行在8月15日已經超預期出手，將代表短期政策利率的7天期逆回購利率和代表中期政策利率的1年期MLF利率雙雙下調10個基點，在國常會表態「發揮貸款市場報價利率指導作用」、「推動降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本」的背景下。

【人行降息】時隔7個月 人行超預期下調MLF和逆回購利率10個基點

國常會：延長新能源汽車免徵車購稅政策至明年底

加之，7月金融數據不及預期，企業中長期貸款和居民中長期貸款均按年少增，反映實體經濟融資需求疲弱，仍需政策在需求側發力。

分析料1年期LPR降10個基點 

對於兩期限品種LPR將如何調整，中信證券認為，一方面，LPR形成機制改革完善後，1年期MLF利率對於LPR報價影響較大，考慮到近期銀行攬儲成本壓降，負債端壓力明顯減輕，也將助力銀行為LPR報價加點調降提供空間，綜合來看，8月LPR下調空間可能超過10個基點。

另一方面，LPR非對稱下調的概率較大。在中長期貸款需求更需提振的局面下，壓降長端LPR利率將有效降低居民和企業的融資成本，改善其加槓桿的意願。

國常會提出「支持信貸有效需求回升」，下周一LPR會如何調

德邦證券認為，從風險溢價因素考慮，8月份1年期LPR報價或與1年期MLF利率同等幅度下調10個基點、5年期以上LPR報價或下調15-20個基點，顯示更長期限溢價因素的回落。

今年以來，1年期LPR和5年期LPR累計分別下降10個基點和20個基點，其中，1月1年期LPR下降10個基點，5年期以上LPR下降5個基點，5月5年期以上LPR下調15個基點。

責任編輯：李冰琪

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