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人行非對稱下調LPR 1和5年期分別減5及15個基點

經濟脈搏 09:40 2022/08/22

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人民銀行非對稱下調8月貸款市場報價利率（LPR）。人行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2022年8月22日貸款市場報價利率為：1年期LPR為3.65%，下調5個基點，5年期以上LPR為4.3%，下調15個基點。

市場認為，LPR下調已在預期之中。在8月的中期借貸便利操作中，作為中期政策利率的MLF利率超預期下調了10個基點。

對於此次作為房貸利率定價基準的5年期以上LPR下調力度更大，分析認為，在中長期貸款需求更需提振的局面下，壓降長端LPR利率將有效降低居民和企業的融資成本，改善其加杠桿的意願。

這是今年LPR第3次下調。累計來看，今年以來，1年期LPR和5年期LPR累計分別下降15個基點和35個基點，

在本次LPR調整窗口開啟前，今年1月，1年期LPR下降10個基點，5年期以上LPR下降5個基點；5月5年期以上LPR下調15個基點。

國務院總理李克強8月18日主持召開國務院常務會議，指出要完善市場化利率形成和傳導機制，發揮LPR指導作用，支持信貸有效需求回升，推動降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本。

LPR由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。

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責任編輯：連兆鋒

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