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台當局在柬埔寨再救出5名受困台灣人 至今已救助72人、拘75嫌犯

社會熱點 11:06 2022/08/22

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台灣有人蛇集團以高薪誘騙民眾到東南亞工作，有受害人到埗後慘遭暴力對待，甚至被囚禁，限制人身自由。台灣當局公布，再有5名跨境求職騙案的受害人獲救，昨晚抵達台灣。台灣刑事局指，至今已有72人獲救返回台灣，偵破25宗人口販運案件，拘捕75人。

昨日返台的3男2女來自屏東，被誘騙到柬埔寨，家屬付清贖金後，由民進黨立委伍麗華、駐外警察聯絡官等協助，昨日由柬埔寨金邊經泰國曼谷回到台灣，交由屏東縣警察局跟進調查。

一名自柬埔寨搭機返台鄭姓男子表示，他是上個月被朋友騙到柬埔寨，朋友本來說好一起去，結果到了柬埔寨卻疑似被友人放鴿子，到了柬埔寨的生活也遭集中管理，並要求每天執行詐騙工作，最後家人付了新台幣15萬元（約合3.91萬港元）贖金才能離開當地。

根據台灣刑事局最新統計資料顯示，迄今有72名受困人台灣人獲救返台；偵破人口販運案共有25件，逮捕75人，31人裁定羈押。

另外，航空警察局執行攔查勸阻勤務，自7月至今，成功攔截29人出境。

台灣當局呼籲，民眾透過網絡求職或網友邀約前往高風險地區，應該更加小心謹慎，避免落入人口販運被害境遇，發生被害風險。

拐1人赴柬埔寨賺10萬 人蛇集團在台首腦落網已誘逾50人出境

責任編輯：蒯宇澄
 

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