日本跨黨派議員今起訪問台灣 將會蔡英文

日本國會跨黨派團體「日華議員懇談會」會長、屬執政自民黨的古屋圭司，及懇談會事務局長木原稔，今日至周三(24日)訪問台灣，預期將會見領導人蔡英文、行政院長蘇貞昌等，就日台各項重要議題交換意見。

中方多次強調 台灣問題事關中日關係政治基礎

古屋圭司出發前在推特（Twitter）發文表示，「中國進行軍事挑釁等脫離常軌的行動不僅冒犯台灣，也是冒犯東亞整體的和平與安全。面對這樣的風險，共享相同價值觀的國家有必要密切合作」。

日本「產經新聞」之前報導，古屋與木原此次訪台與蔡英文等政要會談時將談到「日華懇」成員將於10月10日派成員訪台、說明台美日國會議員進行戰略對話的方針等，將強調持續支持台灣的態度。

此外，針對美國眾議院議長佩洛西Nancy Pelosi）8月初訪台後，中國在台灣周邊實施大規模軍事演習一事，古屋與木原也將與台灣當局交換意見。

▲ 「日華議員懇談會」會長古屋圭司、日華懇事務局長木原稔今天上午從東京啟程訪台。

懇談會是日本國會最大友台議員團體，目前約有逾260名國會議員加入，長年推動台日友好交流。古屋圭司上次訪台是在2020年9月出席已故總統李登輝的告別儀式。

在北京，外交部多次重申，台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國基本信義，不容絲毫含糊動搖，更不容任何挑釁越線。中國軍隊在台灣附近海域的軍演，是反擊美方和台獨勢力挑釁、維護國家主權和領土完整必要和正當舉措，並強調中日在台灣以東海域尚未劃界，中方不接受所謂「日本專屬經濟區」的說法。

此外，繼美國參議院亞太小組主席馬基（Ed Markey）等人後，美國本周末據報再有國會訪團抵達台灣，這也將是美方短短一個月內三度訪台。

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責任編輯：蒯宇澄