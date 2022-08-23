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日本跨黨派議員訪台 京強烈譴責 將採取堅決有力措施（更新版）

國情動向 18:18 2022/08/23

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日本國會跨黨派團體「日華議員懇談會」會長、屬執政自民黨的古屋圭司，及懇談會事務局長木原稔，周一（22日）至周三(24日)訪問台灣，預期將會見領導人蔡英文、行政院長蘇貞昌等，就日台各項重要議題交換意見。

（新增中國外交部回應）

在北京，外交部發言人對此表示，古屋圭司不顧中方嚴正交涉，執意竄訪中國台灣地區，粗暴干涉中國內政，公然違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對上述惡劣行徑表示強烈譴責，將採取堅決有力措施，捍衛國家主權和領土完整。

發言人續指，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分。台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義，日方曾向中方作出過鄭重承諾。日本對台灣殖民統治長達半個世紀，對中國人民負有嚴重歷史罪責，最應謹言慎行。日本個別政客為謀求政治私利，同「台獨」勢力勾連，跟風作秀表演；日本政府放任其政治操弄，損害中國主權和領土完整。這種背信棄義、包藏禍心的行徑注定以失敗告終，根本無法阻擋中國實現國家完全統一的歷史進程。中方敦促日方深刻反省歷史，恪守中日四個政治文件原則和迄今承諾，停止在台灣問題上挑釁滋事，不得在台海蹚渾水、謀私利，不要在錯誤的道路上越走越遠。

中方多次強調 台灣問題事關中日關係政治基礎

古屋圭司出發前在推特（Twitter）發文表示，「中國進行軍事挑釁等脫離常軌的行動不僅冒犯台灣，也是冒犯東亞整體的和平與安全。面對這樣的風險，共享相同價值觀的國家有必要密切合作」。

日本「產經新聞」之前報導，古屋與木原此次訪台與蔡英文等政要會談時將談到「日華懇」成員將於10月10日派成員訪台、說明台美日國會議員進行戰略對話的方針等，將強調持續支持台灣的態度。

此外，針對美國眾議院議長佩洛西Nancy Pelosi）8月初訪台後，中國在台灣周邊實施大規模軍事演習一事，古屋與木原也將與台灣當局交換意見。

「日華議員懇談會」會長古屋圭司、日華懇事務局長木原稔今天上午從東京啟程訪台。

懇談會是日本國會最大友台議員團體，目前約有逾260名國會議員加入，長年推動台日友好交流。古屋圭司上次訪台是在2020年9月出席已故總統李登輝的告別儀式。

此外，繼美國參議院亞太小組主席馬基（Ed Markey）等人後，美國本周末據報再有國會訪團抵達台灣，這也將是美方短短一個月內三度訪台。

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責任編輯：蒯宇澄

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