美韓舉行4年來最大規模軍演 新華社：韓國民眾強烈反對

美韓為期11天的聯合軍演今日（22日）揭幕，規模為近4年來最大，涉抵禦北韓入侵、反擊作戰等多個項目。中國官媒新華社批評，演習具有明顯攻擊色彩，只會危害地區安全，遭到韓國民眾強烈反對。專家則認為，演習不僅是針對北韓，也有針對中國的成份，可視作美國推進「印太戰略」、圍堵中國的一環。

本次舉行的「乙支自由護盾」（UFS）聯合軍演由8月22日開始，9月1日結束，其中主要分兩部分，第一部分實施轉入戰時體制並擊退朝鮮攻擊及防禦首都圈演習，第二部分練習反攻和反擊作戰，確保首都圈安全。期間，演習會模擬一些在烏克蘭戰爭中出現的新模式，並假設敵軍攻擊半導體工廠等主要設施。

韓國防部指，雙方計劃通過此次聯演熟練聯合作戰支援流程，提高應對北韓發起挑釁和戰爭的能力。

UFS是美韓兩軍例行演習之一，但文在寅執政時期為緩和局勢，於2018年起叫停了該演習。北京當時表示支持，強調南北韓關係改善有利重啟無核化談判。

中國專家：拉幫結派、錨定中國

對於UFS重啟，新華社指，事件在南韓國內引發 強烈反對，大批民眾本月中旬到首爾市中心集會，要求解散韓美同盟，撤走駐韓美軍，另釜山、平澤、群山等美軍基地所在地也爆發了反美示威。至於演習是否也針對中國，外交部上周回應提問時未正面回應，僅稱其 對朝鮮半島局勢的負面影響值得關注。

上海社科院國際問題專家劉嘹指，尹錫悅的國民力量黨對朝理念是「以強對強」，擴大軍演有助於深化美韓同盟。但從美國角度看，除了制約北韓外不乏更深考慮，就是將其視作推進「印太戰略」軍事部署的一環。他以近期美日韓等17國的空中聯合演習為例，認為這反映出一些國家拉幫結派、錨定中國的圖謀。

責任編輯：陳建錫