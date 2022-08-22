8月LPR非對稱降息 穩地產仍為當前穩經濟重點

人民銀行非對稱下調8月貸款市場報價利率（LPR），其中，1年期降幅較小，5年期降幅則超過市場預期。分析人士認為，此次LPR調整穩地產目的明確，彰顯宏觀經濟下行壓力下，定向支持樓市是當前降息政策的重點。預計未來穩經濟、托地產料貨幣寬鬆通道仍未關閉，LPR後續仍有一定調降空間。

人行今日（22日）公布8月貸款市場報價利率，1年期LPR為3.65%，下調5個基點，5年期以上LPR為4.3%，下調15個基點。

5年期LPR單邊大幅下調 房貸成本降低

這是歷次MLF降息後首次出現5年期LPR降幅高於1年期LPR的情況。5年期LPR是中長期貸款的定價基準，尤其是按揭貸款的定價基準，其單邊大幅下調主要是為了穩定房地產市場。今年5年期LPR降幅已達35個基點，而在此之前兩年多（2019年8月-2021年12月）降幅僅為20個基點。

此次5年期LPR下調有望帶動存量、增量房貸下調15個基點。以100萬元貸款本金、30年期、等額本息還款計算，平均每月可減少月供約90元，需償還的利息總額減少約3萬元。

人行非對稱下調LPR 1和5年期分別減5及15個基點

凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟學家Sheana Yue表示，LPR報價下調將減少存量貸款的利息支付，減輕負債企業的一些壓力，同時這也會壓低新增貸款的成本。五年期利率更大幅度的下調表明，人行尤其擔心房地產市場的問題。

凱投宏觀認為，目前貸款需求疲弱的部分原因是結構性的，反映了對房地產市場的信心喪失，以及中國新冠疫情清零政策的再三干擾造成的不確定性，這些都是貨幣政策無法輕易解決的問題。總而言之，從人行最近的所有聲明中得到的印象是，政策正在放鬆，但不明顯。預計在今年剩下的時間里，人行還會兩次下調政策利率，每次10個基點，同時維持下一季度還將下調存款準備金率的預測。

LPR報價料還有一定下調空間

東方金誠首席宏觀分析師王青等認為，8月LPR報價下調符合市場預期，顯示新一輪穩增長措施正在加碼，重點是通過降低融資成本激發信貸需求，推動消費、投資保持修復勢頭。五年期LPR報價降幅更大，一年期降幅較小，表明定向支持樓市是當前降息政策的重點，推動房地產盡快企穩回暖已成為穩定宏觀經濟大盤的關鍵。

展望未來，宏觀政策將繼續保持穩增長取向，國內物價走勢整體可控，海外央行政策收緊步伐趨於放緩，LPR報價還有一定下調空間，其中五年期LPR將延續更大幅度下調勢頭。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，此次非對稱下調LPR利率對金融市場影響正面。從趨勢看，國內經濟復甦、政策環境支持、估值優勢等利好國內股市前景。

值得注意的是，8月18日國務院常務會議明確要求，「完善市場化利率形成和傳導機制，發揮貸款市場報價利率指導作用，支持信貸有效需求回升，推動降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本。」由於居民房貸屬於個人消費信貸，因此本次會議實際上著重強調了要推動降低居民房貸利率。王青認為，這是8月5年期LPR報價更大幅度下調的重要推動因素。

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責任編輯：蒯宇澄

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