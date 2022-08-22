▲ 中國衛星驚揭洞庭鄱陽湖變「河」！高溫乾旱縮水三分二

中國南方持續高溫，江河在汛季反而水位下降，出現嚴重乾旱。衛星照片更顯示，湖南洞庭湖、江西鄱陽湖大幅縮水，原本廣闊的湖面幾乎變成一條河。國家衛星氣象中心監測數據顯示，洞庭湖、鄱陽湖近一個月水體面積減少約66%。

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從中國氣象衛星「風雲-3D」照片可見，鄱陽湖、洞庭湖都已瘦成一道閃電。國家衛星氣象中心指，洞庭湖8月18日水體面積約為548平方公里，較2022年7月1日減少約66%。

▲ FY-3D氣象衛星洞庭湖水情監測多通道合成圖

鄱陽湖方面，8月18日水體面積約為1113平方公里，同樣較2022年7月10日減少了約66%。

▲ FY-3D氣象衛星鄱陽湖水情監測多通道合成圖

中國水利部指出，受高溫少雨的天氣影響，目前長江幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位較常年同期明顯偏低，長沙市以下江段及兩湖水位為歷史同期最低。

此外，8月4日，江西鄱陽湖水位低於枯水位，創下1951年有記錄以來最早進入枯水期的紀錄。

南方大範圍高溫和氣象乾旱眼下仍在持續，不過據最新預報，8月24日左右，冷空氣南下，南方地區會自北向南出現降溫，屆時各地高溫或會落下帷幕，25日以後長江流域乾旱區的降雨也將有望增多。

今年7至8月，長江流域降雨明顯偏少，其中7月平均降水量達141.2毫米，較常年同期偏少48.2%，為1961年以來歷史同期最少。8月以來，江南、江漢、西南地區東部累計降水量不足10毫米。中央氣象台已於8月20日升級發布氣象乾旱橙色預警。

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責任編輯：連兆鋒