  • 32°C
香港時間 : 2022822日 (一) 18:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廣西男憶述在緬北死裡逃生 迫食狗糧 虐打是家常便飯（有片）

社會熱點 16:59 2022/08/22

分享：

分享：

兩岸三地人士被騙到東南國「打工」的事件愈揭愈多，一名內地男子成功在緬甸詐騙集團手上死裡逃生，他向警方憶述在當地遭遇，稱被迫食過狗糧，毆打更是家常便飯，逃跑更可能面臨被打死。他又透露，被騙去緬甸的中國人非常多，自己能回國已經是萬幸，因為許多人想回來卻回不了來。

32歲的鄧先生是廣西人，他2019年經朋友介紹到緬北的賭場上班，說好每個月工資1萬多元（人民幣，下同），「以為去那邊去幹個一年，也能賺點錢回來，然後去以後就不是這樣的」。鄧先生抵步後立即被要求做詐騙工作，他拒絕，但身上的錢都被詐騙集團沒收，對方要求他幫忙詐欺並賺夠一定的錢才可離開。

用那些電棍，還有一些棒球棍之類的來打我。除了歐打，就是把我關押在那黑屋裡面，都見不到光的...上次我被打了一次，真的兩天起不來。

鄧先生後來經下水道逃走，也在路上遇到好心的司機，直接把他載到中緬邊境，才順利避開詐騙集團的追捕。他呼籲民眾千萬不要相信一些花言巧語，「因為那邊（緬北）實屬不是一個人待的地方，真的，一過去很難回來的」。鄧先生回國後因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，已被雲南警方執行逮捕。

台當局在柬埔寨再救出5名受困台灣人 至今已救助72人、拘75嫌犯

拐1人赴柬埔寨賺10萬 人蛇集團在台首腦落網已誘逾50人出境

江蘇男被綁架至柬埔寨抽血半年險死 大使館警方已介入

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 罪案 緬甸 中國

下一篇文章

中國衛星驚揭洞庭鄱陽湖變「河」！高溫乾旱縮水三分二
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地新增2181宗本土病例 義烏解除封控
內地新增2181宗本土病例 義烏解除封控
內地防疫放寬？工程院院士：新冠疫情終將回歸乙類傳染病管理
內地防疫放寬？工程院院士：新冠疫情終將回歸乙類傳染病管理
【內地限電】四川啟動最高級能源供應預警 上海外灘熄燈
【內地限電】四川啟動最高級能源供應預警 上海外灘熄燈
蘇州女穿和服事件後續 警方歸還衣物表達關心
蘇州女穿和服事件後續 警方歸還衣物表達關心
台當局在柬埔寨再救出5名受困台灣人 至今已救助72人、拘75嫌犯
台當局在柬埔寨再救出5名受困台灣人 至今已救助72人、拘75嫌犯
中國衛星驚揭洞庭鄱陽湖變「河」！高溫乾旱縮水三分二
中國衛星驚揭洞庭鄱陽湖變「河」！高溫乾旱縮水三分二
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款