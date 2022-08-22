廣西男憶述在緬北死裡逃生 迫食狗糧 虐打是家常便飯（有片）

兩岸三地人士被騙到東南國「打工」的事件愈揭愈多，一名內地男子成功在緬甸詐騙集團手上死裡逃生，他向警方憶述在當地遭遇，稱被迫食過狗糧，毆打更是家常便飯，逃跑更可能面臨被打死。他又透露，被騙去緬甸的中國人非常多，自己能回國已經是萬幸，因為許多人想回來卻回不了來。

32歲的鄧先生是廣西人，他2019年經朋友介紹到緬北的賭場上班，說好每個月工資1萬多元（人民幣，下同），「以為去那邊去幹個一年，也能賺點錢回來，然後去以後就不是這樣的」。鄧先生抵步後立即被要求做詐騙工作，他拒絕，但身上的錢都被詐騙集團沒收，對方要求他幫忙詐欺並賺夠一定的錢才可離開。

用那些電棍，還有一些棒球棍之類的來打我。除了歐打，就是把我關押在那黑屋裡面，都見不到光的...上次我被打了一次，真的兩天起不來。

鄧先生後來經下水道逃走，也在路上遇到好心的司機，直接把他載到中緬邊境，才順利避開詐騙集團的追捕。他呼籲民眾千萬不要相信一些花言巧語，「因為那邊（緬北）實屬不是一個人待的地方，真的，一過去很難回來的」。鄧先生回國後因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，已被雲南警方執行逮捕。

台當局在柬埔寨再救出5名受困台灣人 至今已救助72人、拘75嫌犯

拐1人赴柬埔寨賺10萬 人蛇集團在台首腦落網已誘逾50人出境

江蘇男被綁架至柬埔寨抽血半年險死 大使館警方已介入

責任編輯：陳建錫