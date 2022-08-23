人幣中間價下調325點子報6.8523 創近兩年低（更新版）

美指強勢不減，加上人行減息影響，人民幣兌美元中間價周二（23日）報6.8523，較上日調低325點，創2020年8月31日以來新低。

在岸人民幣兌美元官方收報6.8510，較上一交易日跌126點。離岸價曾跌穿6.88關。

三菱日聯銀行最新觀點認為，人民幣近期疲軟，部分受中國疲弱的經濟數據和中美貨幣政策分化影響，而美元強勢升值也對人民幣造成很大壓力。美指持續走強可能施壓人民幣匯率下探到6.85甚至接近6.90一綫。但得益於各種刺激政策，經濟將逐步回升，預計人民幣年底將升至6.7。

匯豐下調人民幣預期，認為內地動態清零的防疫政策，以及外部需求放緩，均會對經濟增長帶來壓力，認為年底人民幣兌美元匯率將達到6.9，明年年中為6.95元。

招商證券報告預期，美元將繼續強勢直至聯儲局加息結束，內地出口提振轉弱，假如中國開啟減息周期，人民幣匯率短期貶值壓力將更為顯著。

不過，中金報告則認為，人民幣重現上半年貶幅可能性較低，隨着穩定增長政策加強，預期經濟逐步好轉，加上貿易收支穩定、美匯指數升勢偏離長期均值，均可限制人民幣跌幅。

中國人民銀行昨日下調8月貸款市場報價利率（LPR），1年期下調5基點至3.65%，作為房貸利率定價基準的5年期以上LPR下調15基點至4.3%。

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責任編輯：尹航

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