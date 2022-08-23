前蘋果工程師認竊取汽車商業機密 小鵬汽車：與該案無關聯（更新版）

一名曾在蘋果公司任職的華裔工程師對刑事指控認罪，承認他在跳槽到自動駕駛領域的一家中國競爭對手之前，竊取了蘋果公司的商業機密。中國車企小鵬汽車承認一名員工涉案，已展開內部調查，並強調公司嚴格遵守相關法律，與蘋果公司不存在相關爭議，亦與該案無任何關聯。

*更新涉事中企回應

據彭博社報道，根據法院文件，張小浪（Xiaolang Zhang）星期一在加州聖何塞聯邦法院的聽證會上承認竊取商業機密。

法庭文件顯示，張小浪與美國政府達成的認罪協議已經封存。在承認一項竊取商業機密的重罪指控後，張小浪將面臨長達10年的監禁及25萬美元的罰款。宣判定於11月進行。

▲ 前蘋果工程師承認竊取商業機密跳槽至中國公司 或被判囚10年

張小浪2018年在美機場被捕

張小浪是在2018年7月準備搭乘飛往中國的航班時被捕的。起訴書顯示，張小浪本來為蘋果的自動車計劃開發軟硬件，負責設計電路板及分析感應器數據。2018年4月，放陪產假的張曉朗舉家回中國，返美後向主管表示有意辭職，到中國為一家名為「小鵬汽車」（Xiaopeng Motors）的智動汽車科技有限公司工作。

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蘋果的保安職員4月28日告訴張小浪的主管，發現他曾搜尋公司的機密資料庫，又在陪產假期間回過公司。張被指涉嫌從公司內的自動駕駛車硬件實驗室拿走電路板及電腦伺服器。張曉朗解釋自己打算內部調職，認為上述硬件對轉職有幫助。

聯邦調查局探員2018年6月27日搜查張的寓所，發現他買了一張2018年7月7日飛往中國的機票，於是靜候至當日采取行動，在聖荷塞機場拘捕了他。當局稱，張涉嫌下載數據到自己的手提電腦，包括長25頁的自動駕駛車電路板藍圖，電腦檔案成為即時起訴的依據。

小鵬汽車發聲明指，公司此前不了解此事，獲悉張小浪被美國起訴的新聞後，已展開內部調查並封存了張的電腦和辦公室用品，將積極配合相關調查。

責任編輯：李冰琪