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商務部：服貿面臨外需收縮風險 一些企業經營預期不穩

經濟脈搏 12:15 2022/08/23

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商務部指，服務貿易當前仍面臨疫情持續、外需收縮，以及經營壓力加大等制約，一些企業存在訂單不足、成本上升、經營預期不穩等問題，中小企的生存壓力尤其較大。

商務部副部長盛秋平今日（23日）在國新辦新聞發佈會上稱，去年來，中國服務貿易在主要經濟體中率先克服疫情影響，實現恢復性增長。但當前服貿發展還面臨著不少挑戰，一是疫情影響持續，全球疫情起伏反覆，國內疫情多點散發，跨國流動和商務活動限制多，對跨境旅行、建築、會展等行業衝擊較大。

二是外需收縮風險，世界經濟復甦乏力，近期國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行（WB）等下調全球經濟增長預期，需求低迷對跨境運輸、服務外包等帶來不利影響。三是企業經營壓力加大，一些企業面臨訂單不足、成本上升等挑戰，經營預期不穩，特別是中小企抗風險能力相對較弱，生存壓力較大。

商務部將在幾方面持續發力，包括擴大開放水平，加快建立統一開放市場體系，用好RCEP實機遇擴大與各成員國的服務貿易規模；創新發展模式，加大傳統服務貿易領域數字化改造力度，支持智慧物流、線上辦展、遠程醫療等領域發展；提升發展平台，推進深化服貿創新發展試點各項政策舉措持續落地見效。

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責任編輯：陳建錫

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