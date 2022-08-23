《迷你兵團2》傳在內地被改結局 反派角色改邪歸正響應「三孩政策」

美國動畫電影《迷你兵團2》（Minions : The Rise of Gru，內地譯名：《小黃人大眼萌：神偷奶爸前傳》）近日在內地上映，不過電影結局就與原版有出入，其中一個反派角色改邪歸正，另一個則被安排為好爸爸，成為三個女兒的父親，被指是響應去年起施行的三孩政策。

《迷你兵團2》上周五（19日）在內地首映，上映3天破7,800萬人民幣票房，創下今年外國動畫電影在內地首周票房的紀錄。不過，有網民在微博反映，電影最後以影像配上文字說明的形式，為兩個反派角色犀利哥（Gru）和威龍哥（Wild Knuckles）加上「煥發新生」的結局。

其中，威龍哥再次做壞事被捕入獄，而他在獄中發展出新的愛好和人生方向——演戲。犀利哥則是回歸家庭，一大家人其樂融融，「他最大的成就是成為了三個女兒的父親」。在電影的國際版結局中，犀利哥和威龍哥以假死逃過執法單位的拘捕後，一起駕車離開。

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不少內地網民評論諷刺說，片尾的後記部分像穿插了幾張PPT，「這也許不能算劇透，畢竟原版也沒有（這樣的結局）」。另有網民表示，修改版結局是「中國專屬三孩劇情」。

騰訊視頻今年較早前也被發現，提供另一部美國電影、在1999年上映的《搏擊俱樂部》修改版，原有的建築物被炸毀結局以文字講解取代，引起網民不滿。騰訊後來決定提供較為完整的版本。

責任編輯：易燕丹

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