  • 33°C
香港時間 : 2022823日 (二) 14:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《迷你兵團2》傳在內地被改結局 反派角色改邪歸正響應「三孩政策」

社會熱點 13:17 2022/08/23

分享：

分享：

美國動畫電影《迷你兵團2》（Minions : The Rise of Gru，內地譯名：《小黃人大眼萌：神偷奶爸前傳》）近日在內地上映，不過電影結局就與原版有出入，其中一個反派角色改邪歸正，另一個則被安排為好爸爸，成為三個女兒的父親，被指是響應去年起施行的三孩政策。

《迷你兵團2》上周五（19日）在內地首映，上映3天破7,800萬人民幣票房，創下今年外國動畫電影在內地首周票房的紀錄。不過，有網民在微博反映，電影最後以影像配上文字說明的形式，為兩個反派角色犀利哥（Gru）和威龍哥（Wild Knuckles）加上「煥發新生」的結局。

其中，威龍哥再次做壞事被捕入獄，而他在獄中發展出新的愛好和人生方向——演戲。犀利哥則是回歸家庭，一大家人其樂融融，「他最大的成就是成為了三個女兒的父親」。在電影的國際版結局中，犀利哥和威龍哥以假死逃過執法單位的拘捕後，一起駕車離開。

內地平台復播原版《搏擊會》 畢彼特不再被關精神病院

內地傳封殺美國電影 《蜘蛛俠》《Matrix 4》無得上畫？

不少內地網民評論諷刺說，片尾的後記部分像穿插了幾張PPT，「這也許不能算劇透，畢竟原版也沒有（這樣的結局）」。另有網民表示，修改版結局是「中國專屬三孩劇情」。

騰訊視頻今年較早前也被發現，提供另一部美國電影、在1999年上映的《搏擊俱樂部》修改版，原有的建築物被炸毀結局以文字講解取代，引起網民不滿。騰訊後來決定提供較為完整的版本。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

內地平台復播原版《搏擊會》 畢彼特不再被關精神病院
2022/02/07
內地平台復播原版《搏擊會》 畢彼特不再被關精神病院
內地傳封殺美國電影 《蜘蛛俠》《Matrix 4》無得上畫？
2021/12/10
內地傳封殺美國電影 《蜘蛛俠》《Matrix 4》無得上畫？
內地七夕電影預售總票房破億 跟團遊交易額按年大增4倍
2022/08/04
內地七夕電影預售總票房破億 跟團遊交易額按年大增4倍
內地暑期電影票房破75億超去年同檔期 《獨行月球》暫居榜首
2022/08/14
內地暑期電影票房破75億超去年同檔期 《獨行月球》暫居榜首

你可能感興趣

內地平台復播原版《搏擊會》 畢彼特不再被關精神病院
21:17 2022/02/07
內地平台復播原版《搏擊會》 畢彼特不再被關精神病院
內地傳封殺美國電影 《蜘蛛俠》《Matrix 4》無得上畫？
16:04 2021/12/10
內地傳封殺美國電影 《蜘蛛俠》《Matrix 4》無得上畫？
內地七夕電影預售總票房破億 跟團遊交易額按年大增4倍
13:27 2022/08/04
內地七夕電影預售總票房破億 跟團遊交易額按年大增4倍
網絡熱話 電影 Minions 中國

上一篇文章

前蘋果工程師承認竊取商業機密跳槽至中國公司 或被判囚10年

下一篇文章

商場、地鐵不開燈了 電荒下的四川人這樣生活（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國衛星驚揭洞庭鄱陽湖變「河」！高溫乾旱縮水三分二
中國衛星驚揭洞庭鄱陽湖變「河」！高溫乾旱縮水三分二
【四川限電】水電大省為何缺電？原因是這三方面
【四川限電】水電大省為何缺電？原因是這三方面
台割喉殺警案疑兇落網 一周前才逃獄
台割喉殺警案疑兇落網 一周前才逃獄
國家衛健委：新冠病毒加劇出生率和結婚率下降
國家衛健委：新冠病毒加劇出生率和結婚率下降
廣西男憶述在緬北死裡逃生 迫食狗糧 虐打是家常便飯（有片）
廣西男憶述在緬北死裡逃生 迫食狗糧 虐打是家常便飯（有片）
商場、地鐵不開燈了 電荒下的四川人這樣生活（多圖）
商場、地鐵不開燈了 電荒下的四川人這樣生活（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款