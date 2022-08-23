  • 33°C
香港時間 : 2022823日 (二) 14:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

任正非：全球經濟長期衰退 華為要把活下來作為主要綱領

經濟脈搏 13:48 2022/08/23

分享：

分享：

華為內部論壇昨日下午上線了一篇文章，華為創始人任正非在文內提到，全球經濟將面臨著衰退、消費能力下降的情況，華為應改變思路和經營方針，從追求規模轉向追求利潤和現金流，保證渡過未來三年的危機。

內媒《第一財經》報道，文章題為《整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流》。任正非還說：「把活下來作為最主要綱領，邊緣業務全線收縮和關閉，把寒氣傳遞給每個人。」

華為創始人任正非

此前，任正非也在內部講話匯總提到，「這兩年來，盡管外部環境在不斷變化，但我們（華為）要清楚，打造ICT（信息與通信技術）基礎設施才是華為公司肩負的歷史使命，越是在艱苦時期，越不能動搖。」

華為上半年銷售收入按年降近6% 淨利潤減半

美媒：FBI認定華為設備可竊取及干擾國防通訊

華為上半年業績終端業務承壓

華為官網8月12日上線了華為2022年上半年經營業績。數據顯示，華為在今年上半年實現銷售收入3016億元人民幣，淨利潤率5.0%。其中，運營商業務收入為1427億元人民幣，企業業務收入為547億元人民幣，終端業務收入為 1013億元人民幣。而對比去年上半年，華為終端業務下滑25%。

華為輪值董事長胡厚崑在上述財報發布中表示：「儘管終端業務受到較大影響，ICT基礎設施業務仍保持了穩定增長。」

華為內部人士表示，從2021年開始，華為正在內部大力推行「軍團化運作」的組織變革，帶動了B端（使用對象為組織或企業）業務的回升。華為企業業務的一名負責人表示，軍團將是公司未來最重要的業務變化方向。

從上半年的數據來看，華為運營商業務和企業業務營收相比去年已止跌回升，但終端業務仍然承壓。

市場研究機構Counterpoint Research數據顯示，華為在400美元以上價位段的市場份額由2020年的13%下降到2021年的6%。雖然華為依然保持全球第三的排位，但是銷售份額被蘋果和三星大幅擠壓，主要由於華為手機5G功能受限導致市場份額的流失。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

華為余承東：有優秀團隊和人才 做鞋襪也能打造世界級品牌
2022/07/06
華為余承東：有優秀團隊和人才 做鞋襪也能打造世界級品牌
因沒華為競爭？分析師指中國渠道普遍睇好iPhone 14需求
2022/07/15
因沒華為競爭？分析師指中國渠道普遍睇好iPhone 14需求
【中美科技戰】傳美查華為 憂軍事敏感數據遭獲取傳回中國
2022/07/22
【中美科技戰】傳美查華為 憂軍事敏感數據遭獲取傳回中國
美媒：FBI認定華為設備可竊取及干擾國防通訊
2022/07/24
美媒：FBI認定華為設備可竊取及干擾國防通訊
華為上半年銷售收入按年降近6% 淨利潤減半
2022/08/12
華為上半年銷售收入按年降近6% 淨利潤減半

你可能感興趣

華為余承東：有優秀團隊和人才 做鞋襪也能打造世界級品牌
13:13 2022/07/06
華為余承東：有優秀團隊和人才 做鞋襪也能打造世界級品牌
因沒華為競爭？分析師指中國渠道普遍睇好iPhone 14需求
17:18 2022/07/15
因沒華為競爭？分析師指中國渠道普遍睇好iPhone 14需求
【中美科技戰】傳美查華為 憂軍事敏感數據遭獲取傳回中國
10:43 2022/07/22
【中美科技戰】傳美查華為 憂軍事敏感數據遭獲取傳回中國
移動裝置 經濟衰退 經濟 任正非 銷售 華為 人民幣 5G 美元

下一篇文章

【內地限電】富士康據報與成都政府磋商 尋求提高產量
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

8月LPR非對稱降息 穩地產仍為當前穩經濟重點
8月LPR非對稱降息 穩地產仍為當前穩經濟重點
8月LPR如期下調A股三大指齊升創業板漲1.64%（更新版）
8月LPR如期下調A股三大指齊升創業板漲1.64%（更新版）
【內地限電】重慶各區商場今起只准營業5小時
【內地限電】重慶各區商場今起只准營業5小時
人行：保障房地產合理融資需求 加大對平台經濟重點領域的金融支持
人行：保障房地產合理融資需求 加大對平台經濟重點領域的金融支持
李顯龍：美中關係緊張 亞太可能面臨更多地緣政治緊張
李顯龍：美中關係緊張 亞太可能面臨更多地緣政治緊張
【人行降息】百萬房貸能省3萬多 首套房利率可低至4.1厘
【人行降息】百萬房貸能省3萬多 首套房利率可低至4.1厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款