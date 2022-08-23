任正非：全球經濟長期衰退 華為要把活下來作為主要綱領

華為內部論壇昨日下午上線了一篇文章，華為創始人任正非在文內提到，全球經濟將面臨著衰退、消費能力下降的情況，華為應改變思路和經營方針，從追求規模轉向追求利潤和現金流，保證渡過未來三年的危機。

內媒《第一財經》報道，文章題為《整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流》。任正非還說：「把活下來作為最主要綱領，邊緣業務全線收縮和關閉，把寒氣傳遞給每個人。」

▲ 華為創始人任正非

此前，任正非也在內部講話匯總提到，「這兩年來，盡管外部環境在不斷變化，但我們（華為）要清楚，打造ICT（信息與通信技術）基礎設施才是華為公司肩負的歷史使命，越是在艱苦時期，越不能動搖。」

華為上半年銷售收入按年降近6% 淨利潤減半

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華為上半年業績終端業務承壓

華為官網8月12日上線了華為2022年上半年經營業績。數據顯示，華為在今年上半年實現銷售收入3016億元人民幣，淨利潤率5.0%。其中，運營商業務收入為1427億元人民幣，企業業務收入為547億元人民幣，終端業務收入為 1013億元人民幣。而對比去年上半年，華為終端業務下滑25%。

華為輪值董事長胡厚崑在上述財報發布中表示：「儘管終端業務受到較大影響，ICT基礎設施業務仍保持了穩定增長。」

華為內部人士表示，從2021年開始，華為正在內部大力推行「軍團化運作」的組織變革，帶動了B端（使用對象為組織或企業）業務的回升。華為企業業務的一名負責人表示，軍團將是公司未來最重要的業務變化方向。

從上半年的數據來看，華為運營商業務和企業業務營收相比去年已止跌回升，但終端業務仍然承壓。

市場研究機構Counterpoint Research數據顯示，華為在400美元以上價位段的市場份額由2020年的13%下降到2021年的6%。雖然華為依然保持全球第三的排位，但是銷售份額被蘋果和三星大幅擠壓，主要由於華為手機5G功能受限導致市場份額的流失。

責任編輯：李冰琪