胡錫進評上海外灘熄燈 稱背後原因令人暖心

「外灘暗了些，但暗得讓人心裡暖乎乎的。」上海因缺電關閉外灘燈飾後，《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發表評論，讚揚上海的舉動是為了盡量節省用電，指事件展現出中國這超級大家庭內一方有難，八方支援的態度，又說中國人有一種集體的家國情懷，當前全國都在關注和同情四川的情況。

胡錫進稱，這次上海外灘等地停止照明不知道能省出多少電力，但這是一個態度。中國是個超大家庭，一方有急，八方不安並且出手相助，上海外灘省點電給人這樣的強烈暗示。中國是抗災能力很強的國家，但還是有各種問題，看災禍時離不開批判，同時也應發現那些幫著中華民族穿越災禍並生生不息的元素。

他呼籲網民不要看輕這份關注和感同身受，這是中央政府統籌全社會資源每年防災減災的社會心理基礎。中國無論發生甚麼災難，無論它們的發生地多麼偏遠，那些地方都不會被遺棄，支援會第一時間趕到，這是一種超越貧與富、不問偏遠與中心的主權責任，也是與之相對應的踏實感。

胡錫進又借用自己的經歷，說中國人總一種有集體的家國情懷，中國的市井最有情調，哪怕很遙遠的地方，只要是中國國土，發生的事情都覺得與自身有關。

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責任編輯：陳建錫