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重慶40度高溫「烤融」路面瀝青 四川南充提子直接曬成乾 

社會熱點 16:02 2022/08/23

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內地高溫天氣持續，中央氣象台預測，重慶、浙江等7省市部分地區今日最高氣溫達40℃以上。受高溫少雨等因素影響，重慶有路面瀝青被「火烤」到融化，民眾過馬路時鞋子被黐在路面上。四川南充也有果農分享，架上的新鮮提子已經脫水，直接曬成乾。

中央氣象台今日繼續發佈高溫紅色預警，為連續12日發佈該預警信號。據預測，今日日間，陝西南部、四川東部、重慶、湖南北部、江西中部、浙江中東部、福建中部等地的部分地區最高氣溫可達40℃以上。

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高溫連日曝曬，重慶有馬路瀝青全部融化，形成凹凸不平的路面。行人過馬路時，鞋子被黐在地面上，寸步難行。

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南充有果農發佈影片表示，連日高溫導致基地30多畝提子曬傷、曬乾。這些提子是經強高溫曬乾，雖然看起來和常見提子乾一樣，但採摘下來難以長時間保存，無法郵寄銷售，預計帶來損失約30萬元人民幣。

中央氣象台首席預報員陳濤表示，未來三至四天，北方冷空氣總體趨於活躍，預計台風將在25日影響中國，這對於緩解南方地區高溫比較有利。初步預計，未來一周左右，南方地區的高溫天氣範圍將縮小、強度減弱，高溫總體呈現一定程度的緩和。而四川東部、重慶的高溫，預計29日、30日以後才會緩解。

責任編輯：易燕丹

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