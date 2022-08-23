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鄱陽湖面積萎縮85% 河床變草原 濕地功能退化（有片）

社會熱點 16:54 2022/08/23

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內地高溫乾旱天氣持續下，位於江西的全國最大淡水湖鄱陽湖，湖體面積過去5個月大幅萎縮85%，大片河床裸露成「草原」，濕地功能持續退化，沈水植物大量死亡，也影響周邊地區食水安全。省政府緊急召開會議，要求推動各種有力措施盡快落實，盡最大努力把旱情對水資源、水生態的影響降到最低。

自然資源部公布兩張分別在4月和昨日（22日）拍攝的衛星照片，4月時鄱陽湖湖體面積接近4000平方公里，而當前剩下不到600平方公里。衛星遙感應用中心工程師杜磊指，鄱陽湖整體上萎縮非常厲害，水的顏色也從二季度的藍色變成了淡黃色，湖水的面積非常小，有一些小的湖泊甚至在衛星圖上都消失了。

杜磊進一步指，鄱陽湖北部區域，和長江的連接處水面也明顯變窄，湖底露出形成沙洲。主湖區同樣嚴重萎縮，有的小河由於乾涸甚至到了斷流的狀態。

鄱陽湖乾涸引發生態災害

江西省昨召開抗旱救災會，相關負責人匯報一系列問題，當前旱情嚴重影響沿湖居民食水安全，個別村需應急送水，農作物受災面積114.46千公頃。鄱陽湖碟形湖水量大幅減少甚至乾涸，魚蝦螺蚌幾近死亡，候鳥食物缺乏，且湖區水量不足、水質不好，嚴重影響鳥類分佈和數量。長時間湖灘大面積裸露。

鄱陽湖一些原本是河床的區域已變成草原。

同時，由於濕地地表水不斷下滲，濕地泥土變硬，導致鳥類遷移，持續乾旱將影響候鳥生存棲息，預計冬季候鳥遷飛可能與與湖區沿線農業空間發生衝突。

省長葉建春指，鄱陽湖旱情不但嚴重影響生產生活，也嚴重損害生態環境，要以高度負責的責任感、緊迫感，全面監測枯水水情對供水、水質、濕地、候鳥、水生生物等多方面的不利影響，推動各種有力有效措施盡快落實，盡最大努力把旱情對群眾生產生活和水資源、水生態、水環境的影響降到最低。

農業農村部：高溫乾旱威脅南方秋糧收成

水利部：未來一周面臨汛情旱情疊加嚴峻形勢

內地持續高溫乾旱威脅農作物生長 恐引發糧價、菜價上漲

責任編輯：陳建錫

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極端天氣 寒冷天氣 鳥類 食水 江西省

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