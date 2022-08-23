嚴重乾旱 洞庭湖面積縮3/4「瘦成閃電」 魚類大量死亡 社會熱點 21:24 2022/08/23 分享： 分享： 中國長江流域出現1961年以來最嚴峻的乾旱，位於湖南的洞庭湖水量不足、長時間沒水，導致魚類死亡，已「瘦成一道閃電」。此外，位於江西的全國最大淡水湖鄱陽湖，湖體面積過去5個月大幅萎縮85%，大片河床裸露成「草原」。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 農業農村部：高溫乾旱威脅南方秋糧收成 2022/08/22 農業農村部：高溫乾旱威脅南方秋糧收成 鄱陽湖面積萎縮85% 河床變草原 濕地功能退化（有片） 今日 鄱陽湖面積萎縮85% 河床變草原 濕地功能退化（有片） 中國衛星驚揭洞庭鄱陽湖變「河」！高溫乾旱縮水三分二 2022/08/22 中國衛星驚揭洞庭鄱陽湖變「河」！高溫乾旱縮水三分二 重慶40度高溫「烤融」路面瀝青 四川南充提子直接曬成乾 今日 重慶40度高溫「烤融」路面瀝青 四川南充提子直接曬成乾 你可能感興趣 農業農村部：高溫乾旱威脅南方秋糧收成 11:09 2022/08/22 農業農村部：高溫乾旱威脅南方秋糧收成 鄱陽湖面積萎縮85% 河床變草原 濕地功能退化（有片） 今日 16:54 鄱陽湖面積萎縮85% 河床變草原 濕地功能退化（有片） 中國衛星驚揭洞庭鄱陽湖變「河」！高溫乾旱縮水三分二 14:42 2022/08/22 中國衛星驚揭洞庭鄱陽湖變「河」！高溫乾旱縮水三分二 武漢 魚 魚 氣候暖化 天氣 中國