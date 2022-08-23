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嚴重乾旱 洞庭湖面積縮3/4「瘦成閃電」 魚類大量死亡

社會熱點 21:24 2022/08/23

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中國長江流域出現1961年以來最嚴峻的乾旱，位於湖南的洞庭湖水量不足、長時間沒水，導致魚類死亡，已「瘦成一道閃電」。此外，位於江西的全國最大淡水湖鄱陽湖，湖體面積過去5個月大幅萎縮85%，大片河床裸露成「草原」。

...

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