嚴重乾旱 洞庭湖面積縮3/4「瘦成閃電」 魚類大量死亡

中國長江流域出現1961年以來最嚴峻的乾旱，位於湖南的洞庭湖水量不足、長時間沒水，導致魚類死亡，已「瘦成一道閃電」。此外，位於江西的全國最大淡水湖鄱陽湖，湖體面積過去5個月大幅萎縮85%，大片河床裸露成「草原」。

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