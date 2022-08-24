官媒指人幣適度貶值有利維持出口競爭力 保持經濟合理運行

美元強勢再現，人民幣匯率承壓。官媒《證券時報》發文稱，人民幣適度貶值，在全球經濟景氣度下滑的背景下，有利於維持出口競爭力，對於保持經濟運行在合理區間有積極意義。

周三人民幣兌美元中間價報6.8388，較昨日調高135個點子。

人民幣適度貶值利於維持出口競爭力

《證券時報》文章稱，全球經濟面臨衰退的風險加劇。而在美聯儲超預期緊縮下，利差進一步擴大，推升美元指數「一枝獨秀」。美元指數持續走高，再加上國內降息，人民幣兌美元匯率自然承壓。自8月15日中期借貸便利利率下調以來，人民幣兌美元即期匯率開始走貶，以昨日6.8510的收盤價計算，累計下跌超1.7%。

盡管如此，相較於近期歐元、韓元匯率的大幅下跌，人民幣表現總體仍然堅挺。多數研究人士提醒，國內外利差擴大，對於人民幣影響有限，不宜過度關注中美利差倒掛對人民幣的貶值壓力。實際上，當7月中國外貿順差數據出台後，交易型資金出現明顯回補。而8月「降息」之後，中美利差倒掛加劇，並沒有引發明顯的外資流出。

人幣中間價下調325點子報6.8523 創近兩年低（更新版）

文章稱，長期以來，堅強的基礎賬戶順差，一直在為人民幣提供堅實的支撐。7月出口按年增長23.9%，貿易順差達到6826.9億元，單月出口增速及貿易差額再次超出市場預期。歐洲等地區供給能力明顯削弱，疊加能源危機和能源結構轉型的影響，中國外貿出口呈現出全新特點。從這個角度看，人民幣適度貶值，在全球經濟景氣度下滑的背景下，有利於維持出口競爭力，對於保持經濟運行在合理區間有積極意義。

國泰君安也提到，在國內經濟動能不強、信貸疲弱環境下，人民幣小幅貶值有利於出口支撑，也是平衡國內外價格、釋放跨境金融壓力的有效措施。在年底之前，人民幣滙率將繼續小幅貶值並雙向波動，預計落入6.7至7.0區間。

滙豐則預計，年底人民幣兌美元滙率將達到6.9，明年年中為6.95。

責任編輯：尹航

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