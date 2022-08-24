  • 32°C
香港時間 : 2022824日 (三) 10:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

官媒指人幣適度貶值有利維持出口競爭力 保持經濟合理運行

經濟脈搏 09:52 2022/08/24

分享：

分享：

美元強勢再現，人民幣匯率承壓。官媒《證券時報》發文稱，人民幣適度貶值，在全球經濟景氣度下滑的背景下，有利於維持出口競爭力，對於保持經濟運行在合理區間有積極意義。

周三人民幣兌美元中間價報6.8388，較昨日調高135個點子。

人民幣適度貶值利於維持出口競爭力

《證券時報》文章稱，全球經濟面臨衰退的風險加劇。而在美聯儲超預期緊縮下，利差進一步擴大，推升美元指數「一枝獨秀」。美元指數持續走高，再加上國內降息，人民幣兌美元匯率自然承壓。自8月15日中期借貸便利利率下調以來，人民幣兌美元即期匯率開始走貶，以昨日6.8510的收盤價計算，累計下跌超1.7%。

盡管如此，相較於近期歐元、韓元匯率的大幅下跌，人民幣表現總體仍然堅挺。多數研究人士提醒，國內外利差擴大，對於人民幣影響有限，不宜過度關注中美利差倒掛對人民幣的貶值壓力。實際上，當7月中國外貿順差數據出台後，交易型資金出現明顯回補。而8月「降息」之後，中美利差倒掛加劇，並沒有引發明顯的外資流出。

人幣中間價下調325點子報6.8523 創近兩年低（更新版）

文章稱，長期以來，堅強的基礎賬戶順差，一直在為人民幣提供堅實的支撐。7月出口按年增長23.9%，貿易順差達到6826.9億元，單月出口增速及貿易差額再次超出市場預期。歐洲等地區供給能力明顯削弱，疊加能源危機和能源結構轉型的影響，中國外貿出口呈現出全新特點。從這個角度看，人民幣適度貶值，在全球經濟景氣度下滑的背景下，有利於維持出口競爭力，對於保持經濟運行在合理區間有積極意義。

國泰君安也提到，在國內經濟動能不強、信貸疲弱環境下，人民幣小幅貶值有利於出口支撑，也是平衡國內外價格、釋放跨境金融壓力的有效措施。在年底之前，人民幣滙率將繼續小幅貶值並雙向波動，預計落入6.7至7.0區間。

滙豐則預計，年底人民幣兌美元滙率將達到6.9，明年年中為6.95。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
金融 美元 人民幣 外資 經濟 能源危機 中期借貸便利 MLF 貿易順差 經濟數據表現

下一篇文章

人幣中間價下調325點子報6.8523 創近兩年低（更新版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

商務部：服貿面臨外需收縮風險 一些企業經營預期不穩
商務部：服貿面臨外需收縮風險 一些企業經營預期不穩
【內地限電】重慶各區商場今起只准營業5小時
【內地限電】重慶各區商場今起只准營業5小時
任正非：全球經濟長期衰退 華為要把活下來作為主要綱領
任正非：全球經濟長期衰退 華為要把活下來作為主要綱領
【人行降息】百萬房貸能省3萬多 首套房利率可低至4.1厘
【人行降息】百萬房貸能省3萬多 首套房利率可低至4.1厘
人幣中間價下調325點子報6.8523 創近兩年低（更新版）
人幣中間價下調325點子報6.8523 創近兩年低（更新版）
【內地限電】富士康據報與成都政府磋商 尋求提高產量
【內地限電】富士康據報與成都政府磋商 尋求提高產量
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款