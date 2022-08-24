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汪洋要求推進天主教中國化 自覺抵禦境外勢力滲透

社會熱點 10:57 2022/08/24

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中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋昨會見中國天主教愛國會、中國天主教主教團新一屆領導班子成員。汪洋強調要站穩政治立場，自覺抵御境外勢力滲透，「確保天主教領導權牢牢掌握在愛國愛教人士手中」。

新華社報道，汪洋在北京會見官方教會組織中國天主教愛國會、中國天主教主教團新一屆領導班子成員時表示，新一屆「一會一團」要堅持正確政治方向，堅定擁護中國共產黨的領導，擁護社會主義制度，推動中國天主教更好與社會主義社會相適應。

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他強調，要站穩政治立場，堅持獨立自主自辦原則不動搖，自覺抵御境外勢力滲透，堅決維護國家主權、安全和發展利益。

汪洋要求推進天主教中國化 自覺抵禦境外勢力滲透

他並對「一會一團」領導層表示，要運用中國文化、中國語言、中國表達方式闡釋和研究教義經典，深入推進「天主教中國化」。

汪洋還說，要辦好天主教神哲學院，努力培養一支「政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關鍵時起作用」的教職人員隊伍，發展壯大愛國力量，「確保天主教領導權牢牢掌握在愛國愛教人士手中」。

中國天主教第10次全國代表會議是中國官方教會最重要的大會，18日起一連3天在湖北武漢召開，並在20日選出新一屆「一會一團」領導層。李山當選中國天主教愛國會主席，沈斌當選中國天主教主教團主席。

責任編輯：李冰琪

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