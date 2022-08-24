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內地增1641宗本土病例 兩年多來首恢復外國留學生入境

社會熱點 10:42 2022/08/24

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內地新增1641宗本土病例，海南疫情放緩，仍佔逾1/3，其餘在西藏、新疆等地。因防疫而維持近兩年半的外國留學生入境禁令，今日（24日）起首次解禁。

國家衛健委公布，過去一日新增確診病例633宗，包括海南555宗，廣東15宗，浙江14宗，陝西8宗，內蒙古7宗，江西6宗，新疆5宗，四川4宗，北京1宗等；無症狀病例1261宗，包括西藏543宗，海南336宗，新疆169宗，青海40宗，江西26宗，陝西26宗，四川22宗，重慶19宗，河南16宗等。

中國駐美國、日本、馬來西亞等國使館網站發佈通告，允許持有效APEC商務旅行卡、有效學習類居留許可的外國人士入境中國。其他種類簽證申請要求不變。內地前年3月底起暫停持有效來華簽證和居留許可的外國人士入，同年9月底實施部分放寬，允許持有效中國工作類、私人事務類和團聚類居留許可者入境。

深圳第三人民醫院院長盧洪洲向《環球時報》表示，歡迎留學生赴華並不意味中國放鬆疫情防控措施或放棄動態清零方針，相信短期內不太可能縮短入境人士隔離檢疫時間。入境人士還是要遵守中國防疫政策，不僅能確保他們自身的健康安全，也可以避免輸入型疫情在國內爆發的可能。

責任編輯：陳建錫

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