內地樓市蕭條，各地穩樓市措施頻出。四川省眉山市政府官網消息，市外黨政機關、企事業單位和社會團體一次性團購30套以上的優惠購房款的3%。

根據財聯社報道，《市外在眉團購新建商品住宅配套政策（征求意見稿）》，並向社會公開征求意見。《意見稿》顯示，市外黨政機關、企事業單位和社會團體在眉山市範圍內一次性購買30套以上的新建商品住宅的，團購主體除享受眉山市現有統一的購房政策外，由住建部門協調房地產開發企業再給予購房優惠。

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具體優惠政策為一次性團購30套以上的優惠購房款的3%，一次性團購50套以上的優惠購房款的4%，一次性團購100套以上的優惠購房款的5%，具體優惠根據不同樓盤情況確定。

▲ 穩樓市新措施 四川眉山團購30套以上新房可優惠購房款3％

官媒《經濟日報》今日發表評論文章稱，住房和城鄉建設部、財政部、人行等有關部門近日出台措施，完善政策工具箱，通過政策性銀行專項借款方式支持已售逾期難交付住宅項目建設交付。這表明，針對當前一些地方存在的部分已售商品住宅項目因資金周轉困難而停工或逾期交付問題，有關部門正在積極采取措施應對，目的在於維護購房人合法權益，維護社會穩定大局。

文章還強調，政策性專項借款的目的是支持已售逾期難交付住宅項目建設交付，並不是為了刺激房地產市場。房子是用來住的、不是用來炒的定位應牢牢堅持。「保交樓、穩民生」應堅持法治化、市場化原則，對逾期難交付背後存在的違法違規問題，依法依規嚴肅查處，對項目原有預售資金被挪用的，追究有關機構和人員責任。

責任編輯：李冰琪