  • 32°C
香港時間 : 2022824日 (三) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內房企半年業績集體滑鐵盧 業界料「金九銀十」難有起色

經濟脈搏 17:37 2022/08/24

分享：

分享：

內地樓市續低迷，已公布上半年業績的房企中，50多間錄得虧損，盈利暴跌成常態。業界悲觀估計，即將來臨的「金九銀十」傳統旺季，不會有超預期行情。

內媒《第一財經》梳理指，一些規模房企如碧桂園、綠地控股、招商蛇口上半年利潤大幅下滑，建業地產、正榮地產、泰禾集團、榮盛發展等更已陷入債務危機。已引河南國資入股的建業地產虧損最大，預期錄得50億元（人民幣，下同）至60億元的權益持有人應佔虧損，去年錄得7.29億元權益持有人應佔溢利。

虧損規模同樣驚人的藍光發展，去年便虧掉超過100億元，今年上半年再度預計歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損46億元，歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨利潤虧損43億元左右。已出險房企陽光城繼去年淨虧損近70億元後，也出現首個半年度虧損，預計上半年歸屬於股東的淨利潤虧損至少35億元。

一些未出現虧損的房企同樣不樂觀。碧桂園預計上半年核心淨利潤45億元至50億元，這個數字比去年同期的淨利潤150億元大幅下跌。另外，旭輝控股、時代中國、雅居樂、禹洲集團、中梁控股、合景泰富等多家規模房企，均錄得不同程度的業績下滑，部分淨利潤跌幅超過90%。

克而瑞指，近年受行業盤整及疫情影響，房企加速「縮表」，資產減值計提現象普遍，在一定程度上拉低了淨利潤水平，甚至成為部分企業虧損的主因，影響不容忽視。隨著行業回歸理性，房企資產減值虧損的「陣痛」或不可避免。但從長期來看，資產瘦身也是行業回歸理性的信號。

業界：「金九銀十」市場料走平

俗稱「金九銀十」的傳統旺季即將來臨，58安居客房產研究院分院院長張波指，全國政策層面推動樓市企穩的方向明確，房貸利率不斷下行，更是樓市利好的直接體現。但從供給看，房企生存壓力仍偏大，資金壓力未明顯緩解，從需求看，多數買家的信心未恢復，9月至10月很難有超預期的表現。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜指，9月至10月房企普遍會加大推盤力度，供應端改善有利於提升市場活躍度，在政策優化帶動下疊加低基數效應，成交規模按月或有所回升。但對於多數城市來說，市場調整態勢難改，兩個月全國商品房銷售規模按年降幅預計仍會較大。

諸葛找房分析師認為，9月至10月房企將加大促銷力度，以價換量現象會增加，新樓價格漲幅或將繼續回落。

穩樓市新措施 四川眉山團購30套以上新房可優惠購房款3％

合肥力促保交樓 嚴格處置曝光房企故意「躺平」等行為

【中國樓市】3省會推「以租換購」 盤活空置住宅兼帶動需求

多地調整二手樓參考價政策 機構料有助修復市場信心

盛松成：當前樓市正處轉折點 未來不可能再大幅拉動經濟

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 疫情 內地物業 地產 中國

下一篇文章

WSJ：新冠疫情反而鞏固中國「世界工廠」地位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

官媒指人幣適度貶值有利維持出口競爭力 保持經濟合理運行
官媒指人幣適度貶值有利維持出口競爭力 保持經濟合理運行
WSJ：新冠疫情反而鞏固中國「世界工廠」地位
WSJ：新冠疫情反而鞏固中國「世界工廠」地位
任正非：全球經濟長期衰退 華為要把活下來作為主要綱領
任正非：全球經濟長期衰退 華為要把活下來作為主要綱領
限電影響太陽能設備物料生產 三部門下令嚴禁囤積抬價
限電影響太陽能設備物料生產 三部門下令嚴禁囤積抬價
穩樓市新措施 四川眉山團購30套以上新房可優惠購房款3％
穩樓市新措施 四川眉山團購30套以上新房可優惠購房款3％
人幣中間價下調325點子報6.8523 創近兩年低（更新版）
人幣中間價下調325點子報6.8523 創近兩年低（更新版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款