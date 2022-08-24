內房企半年業績集體滑鐵盧 業界料「金九銀十」難有起色

內地樓市續低迷，已公布上半年業績的房企中，50多間錄得虧損，盈利暴跌成常態。業界悲觀估計，即將來臨的「金九銀十」傳統旺季，不會有超預期行情。

內媒《第一財經》梳理指，一些規模房企如碧桂園、綠地控股、招商蛇口上半年利潤大幅下滑，建業地產、正榮地產、泰禾集團、榮盛發展等更已陷入債務危機。已引河南國資入股的建業地產虧損最大，預期錄得50億元（人民幣，下同）至60億元的權益持有人應佔虧損，去年錄得7.29億元權益持有人應佔溢利。

虧損規模同樣驚人的藍光發展，去年便虧掉超過100億元，今年上半年再度預計歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損46億元，歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨利潤虧損43億元左右。已出險房企陽光城繼去年淨虧損近70億元後，也出現首個半年度虧損，預計上半年歸屬於股東的淨利潤虧損至少35億元。

一些未出現虧損的房企同樣不樂觀。 碧桂園預計上半年核心淨利潤45億元至50億元，這個數字比去年同期的淨利潤150億元大幅下跌。 另外 ，旭輝控股、時代中國、雅居樂、禹洲集團、中梁控股、合景泰富等多家規模房企，均錄得不同程度的業績下滑，部分淨利潤跌幅超過90%。

克而瑞指，近年受行業盤整及疫情影響，房企加速「縮表」，資產減值計提現象普遍，在一定程度上拉低了淨利潤水平，甚至成為部分企業虧損的主因，影響不容忽視。 隨著行業回歸理性，房企資產減值虧損的「陣痛」或不可避免。 但從長期來看，資產瘦身也是行業回歸理性的信號。

業界：「金九銀十」市場料走平

俗稱「金九銀十」的傳統旺季即將來臨，58安居客房產研究院分院院長張波指，全國政策層面推動樓市企穩的方向明確，房貸利率不斷下行，更是樓市利好的直接體現。但 從供給 端 看，房企生存壓力仍偏大，資金壓力未明顯緩解，從需求 端 看，多數買家的信心未恢復，9月至10月很難有超預期的表現。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜指， 9月至10月房企普遍會加大推盤力度，供應端改善有利於提升市場活躍度，在政策優化帶動下疊加低基數效應，成交規模按月或有所回升。但對於多數城市來說，市場調整態勢難改，兩個月全國商品房銷售規模按年降幅預計仍會較大。

諸葛找房分析師認為，9月至10月房企將加大促銷力度，以價換量現象會增加，新樓價格漲幅或將繼續回落。

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責任編輯：陳建錫