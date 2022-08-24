魏鳳和上合組織講話 有170多國支持中方反制佩洛西訪台

中國國防部長魏鳳和今日（24日）視頻出席上海合作組織成員國防部長第19次會議時指出，中方譴責、反制美國眾議院院長佩洛西訪台一事，得到世界上170多個國家和國際組織理解與支持。

據「國防部發布」微信公眾號24日消息，魏鳳和表示，人類社會正面臨史上罕見的多重危機和嚴峻挑戰，越是困難時刻，危機關頭，越要精誠團結、共克時艱。國家主席習近平提出的全球安全倡議，為應對國際安全挑戰提供了正確方案，中國願同各國一道，共同維護國際公平正義和世界和平安寧。

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此前，魏鳳和於16日在第10屆莫斯科國際安全會議上發表視頻講話，針對佩洛西訪台一事，他表示，中國軍隊從來不懼怕任何敵人，並有戰勝一切來犯之敵的信心和勇氣，必將以堅強決心、堅定意志、強大能力維護國家主權和領土完整。

上合組織成立於2001年6月，是哈薩克斯坦、中國、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦在中國上海宣佈成立的永久性政府間國際組織。其宗旨與原則包括維護區域安全和平穩定、相互尊重主權和領土完整，不干涉內政，且奉行不結盟、不針對其他國家和組織及對外開放原則。

責任編輯：李冰琪