  • 30°C
香港時間 : 2022824日 (三) 19:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「馬鞍」料明登陸廣東 多地停課 深圳機場航班凌晨起停飛

社會熱點 18:31 2022/08/24

分享：

分享：

颱風「馬鞍」直撲廣東，截至今日（24日）傍晚6時，中心位於距離東莞東南方向約370公里的海面，料明日（25日）中午在珠海到湛江一帶登陸並帶來暴雨。自然資源部、中央氣象台分別發佈海浪、颱風等警報。多個城市宣布停課，深圳機場明凌晨起暫停航班升降，廣州部分景區提前關閉。

中央氣象台傍晚發出颱風黃色預警、暴雨藍色預警，預計「馬鞍」將以每小時25公里速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，明登陸才逐漸減弱，廣東沿海、廣西沿海、海南島等會有大風。廣東東部沿海西部、廣西南部、海南島以及四川盆地西部、甘肅東南部、陝西西南部等地未來兩日有大到暴雨。

自然資源部把海浪、風暴潮預警級別雙雙升級為橙色，同時啟動海洋災害Ⅱ級應急響應，指南海海域海況惡劣，預計未來兩天近岸海域將出現大到巨浪，廣東深圳到陽江沿海將出現70到180厘米的風暴增水。由於目前正值天文高潮期，「馬鞍」登陸廣東沿海後，可能引發海水漫堤、倒灌等風暴潮災害影響。

多地停課，深圳機場停航班升降

受風暴影響，珠海率先宣布全市幼稚園、中小學、中等職業學校停課。台山隨後跟隨。江門傍晚起全市實施「五停」，即停課、停工、停產、停運、停業。

深圳機場則宣布，明日凌晨3時至下午2時，所有進出港航班將暫停運營，呼籲旅客在颱風影響期間不要盲目前往機場，及時留意航空公司航班調整公告。在廣州，南沙天后宮、南沙濕地、百萬葵園、十八羅漢山森林公園等一些A級景區及水鳥世界生態園已暫停對外開放，呼籲遊客合理規劃行程。

另外，今晚7時起港珠澳大橋主橋及口岸、珠海連接線、珠澳口岸人工島施工便橋（搶險救災車輛除外），以及大橋口岸會臨時封閉。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
颱風 東莞 江門 珠海 廣州 深圳 廣東省

上一篇文章

解放軍室內突擊演習畫面曝光 場地隨處可見繁體字

下一篇文章

促旅遊市場恢復 內地跨省團隊遊「熔斷」區域精準到縣域
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

福建男性精子質量堪憂 據報捐精合格率僅30%
福建男性精子質量堪憂 據報捐精合格率僅30%
運油20、殲20、殲16三機同框照首次發布
運油20、殲20、殲16三機同框照首次發布
重慶40度高溫「烤融」路面瀝青 四川南充提子直接曬成乾
重慶40度高溫「烤融」路面瀝青 四川南充提子直接曬成乾
嚴重乾旱 洞庭湖面積縮3/4「瘦成閃電」 魚類大量死亡
嚴重乾旱 洞庭湖面積縮3/4「瘦成閃電」 魚類大量死亡
商場、地鐵不開燈了 電荒下的四川人這樣生活（多圖）
商場、地鐵不開燈了 電荒下的四川人這樣生活（多圖）
鄱陽湖面積萎縮85% 河床變草原 濕地功能退化（有片）
鄱陽湖面積萎縮85% 河床變草原 濕地功能退化（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款