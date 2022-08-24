「馬鞍」料明登陸廣東 多地停課 深圳機場航班凌晨起停飛

颱風「馬鞍」直撲廣東，截至今日（24日）傍晚6時，中心位於距離東莞東南方向約370公里的海面，料明日（25日）中午在珠海到湛江一帶登陸並帶來暴雨。自然資源部、中央氣象台分別發佈海浪、颱風等警報。多個城市宣布停課，深圳機場明凌晨起暫停航班升降，廣州部分景區提前關閉。

中央氣象台傍晚發出颱風黃色預警、暴雨藍色預警，預計「馬鞍」將以每小時25公里速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，明登陸才逐漸減弱，廣東沿海、廣西沿海、海南島等會有大風。 廣東東部沿海 和 西部、廣西南部、海南島以及四川盆地西部、甘肅東南部、陝西西南部等地未來兩日有大到暴雨。

自然資源部把海浪、風暴潮預警級別雙雙升級為橙色，同時啟動海洋災害Ⅱ級應急響應，指南海海域海況惡劣，預計未來兩天近岸海域將出現大到巨浪，廣東深圳到陽江沿海將出現70到180厘米的風暴增水。由於目前正值天文高潮期， 「馬鞍」 登陸廣東沿海後，可能引發海水漫堤、倒灌等風暴潮災害影響。

多地停課，深圳機場停航班升降

受風暴影響，珠海率先宣布全市幼稚園、中小學、中等職業學校停課。台山隨後跟隨。江門傍晚起全市實施「五停」，即停課、停工、停產、停運、停業。

深圳機場則宣布，明日凌晨3時至下午2時，所有進出港航班將暫停運營，呼籲旅客在颱風影響期間不要盲目前往機場，及時留意航空公司航班調整公告。在廣州，南沙天后宮、南沙濕地、百萬葵園、十八羅漢山森林公園等一些A級景區及水鳥世界生態園已暫停對外開放，呼籲遊客合理規劃行程。

另外，今晚7時起 港珠澳大橋主橋及口岸、珠海連接線、珠澳口岸人工島施工便橋（搶險救災車輛除外），以及大橋口岸會臨時封閉。

責任編輯：陳建錫