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美方稱持續尋求與中方溝通管道 新華社批美不斷挑戰一中原則

國情動向 09:38 2022/08/25

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美副國務卿舍曼（Wendy Sherman）周二會見中國駐美大使秦剛，會後雙方均未公布會談內容。美國國務院只表示，會確保美中溝通管道暢通，又指會以符合美國長年「一中政策」的方式支持台灣。中國官媒新華社發表長文，批評美國不斷挑戰一個中國原則。

美國務院：會持續尋求開放、建設性溝通管道

秦剛周二前往美國國務院，與舍曼進行1個多小時會談。這是秦剛去年夏天上任以來，兩人第3次會晤，也是美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）月初率領國會代表團訪台後首次。

由於會面適逢美中關係、台海情勢因佩洛西訪台緊張升高，外界關注兩人有否談及台灣議題，不過雙方會後都沒有按照慣例對外公布會談內容重點。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）周三僅表示，美國過去和未來都會持續確保美中溝通管道暢通。北京切斷與美國在多項影響全球重要議題上的溝通管道與合作，美國會持續尋求開放、建設性溝通管道，以管控雙邊分歧，尤其在情勢緊張之際。

巴特爾也強調，美國會持續採取冷靜果斷作法，維護區域和平及穩定，亦會以符合美國長年「一中政策」的方式支持台灣。

【中美角力】美國再將7間中國相關實體列入出口管制清單

新華社發表題為《佩洛西竄台的若干事實》（附原文）的長篇文章，批評佩洛西訪問台灣，嚴重侵犯中國主權安全和領土完整，危害台海和平穩定，衝擊中美關係政治基礎，違反堅持一個中國原則的政治承諾。

文章又批評美國偷樑換柱、瞞天過海，不斷挑戰一個中國原則，單方面炮製「台灣關係法」，置於中美三個聯合公報之前，又指美國和台獨勢力，改變台海現狀、挑起危機，中方只是採取堅定有力及適度的措舉正當防衛。

責任編輯：尹航

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