副外長謝鋒：中方反制佩洛西竄台是以實際行動維護國際法治

中國外交部副部長謝鋒周三（24日）表示，中方對佩洛西訪台予以反制，不僅是在維護自身合法權益，也是在維護國際社會，特別是廣大發展中國家的共同權益，是以實際行動維護國際法治。

謝鋒周三出席最高人民法院「國際商事專家委員會第三屆研討會暨首批專家委員續聘活動」致辭時表示，透過國際上衝突爭議和治理困境的表象，凸顯的是法治精神沒有得到切實遵循，國際法原則、國際關係基本準則和國際秩序遭到肆意破壞。

他不點名地說，有的國家選擇性地適用國際法，一面黨同伐異、大搞「小圈子」家法幫規，一面毀約退群、破壞國際法治；有的國家將國內法凌駕於國際條約之上，濫用「長臂管轄」和單邊制裁，動輒使用武力或以武力相威脅；有的國家大搞雙重標準和例外主義，粗暴干涉他國內政，破壞別國主權和領土完整。

謝鋒又提到美國眾議院議長佩洛西，指佩洛西竄訪台灣嚴重違反中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際社會關於一個中國原則的共識，嚴重違反尊重主權和領土完整的國際法原則，嚴重違反不干涉內政的國際關係基本準則，嚴重違反《開羅宣言》《波茨坦公告》以及聯大2758號決議，嚴重破壞國際秩序。

他表示，中國基於充分、堅實的法律依據予以反制，不僅是在維護自身合法權益，也是在維護國際社會，特別是廣大發展中國家的共同權益，是以實際行動維護國際法治。公道正義自在人心。近來，170多個國家和國際組織公開重申支持一中原則。美方應該認清國際社會的人心向背，遵從國際社會的共同意志，停止挑戰國際法原則，停止挑戰國際關係基本準則，停止破壞國際法治、國際秩序的倒行逆施。

美方稱持續尋求與中方溝通管道 新華社批美不斷挑戰一中原則

責任編輯：尹航

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