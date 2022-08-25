  • 27°C
香港時間 : 2022825日 (四) 12:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

副外長謝鋒：中方反制佩洛西竄台是以實際行動維護國際法治

國情動向 10:59 2022/08/25

分享：

分享：

中國外交部副部長謝鋒周三（24日）表示，中方對佩洛西訪台予以反制，不僅是在維護自身合法權益，也是在維護國際社會，特別是廣大發展中國家的共同權益，是以實際行動維護國際法治。

謝鋒周三出席最高人民法院「國際商事專家委員會第三屆研討會暨首批專家委員續聘活動」致辭時表示，透過國際上衝突爭議和治理困境的表象，凸顯的是法治精神沒有得到切實遵循，國際法原則、國際關係基本準則和國際秩序遭到肆意破壞。

他不點名地說，有的國家選擇性地適用國際法，一面黨同伐異、大搞「小圈子」家法幫規，一面毀約退群、破壞國際法治；有的國家將國內法凌駕於國際條約之上，濫用「長臂管轄」和單邊制裁，動輒使用武力或以武力相威脅；有的國家大搞雙重標準和例外主義，粗暴干涉他國內政，破壞別國主權和領土完整。

謝鋒又提到美國眾議院議長佩洛西，指佩洛西竄訪台灣嚴重違反中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際社會關於一個中國原則的共識，嚴重違反尊重主權和領土完整的國際法原則，嚴重違反不干涉內政的國際關係基本準則，嚴重違反《開羅宣言》《波茨坦公告》以及聯大2758號決議，嚴重破壞國際秩序。

他表示，中國基於充分、堅實的法律依據予以反制，不僅是在維護自身合法權益，也是在維護國際社會，特別是廣大發展中國家的共同權益，是以實際行動維護國際法治。公道正義自在人心。近來，170多個國家和國際組織公開重申支持一中原則。美方應該認清國際社會的人心向背，遵從國際社會的共同意志，停止挑戰國際法原則，停止挑戰國際關係基本準則，停止破壞國際法治、國際秩序的倒行逆施。

美方稱持續尋求與中方溝通管道 新華社批美不斷挑戰一中原則

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
中國外交部 國際關係 台灣 佩洛西 外交 內政 國際法 制裁

上一篇文章

張志軍會見國民黨副主席 稱大陸對台反制是正義之舉

下一篇文章

美方稱持續尋求與中方溝通管道 新華社批美不斷挑戰一中原則
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美起訴1華人及4中國國安官員涉間諜活動 京回應
美起訴1華人及4中國國安官員涉間諜活動 京回應
【中美角力】美國再將7間中國相關實體列入出口管制清單
【中美角力】美國再將7間中國相關實體列入出口管制清單
魏鳳和上合組織講話 有170多國支持中方反制佩洛西訪台
魏鳳和上合組織講話 有170多國支持中方反制佩洛西訪台
美方稱持續尋求與中方溝通管道 新華社批美不斷挑戰一中原則
美方稱持續尋求與中方溝通管道 新華社批美不斷挑戰一中原則
國常會：增逾3000億金融工具額度 允許地方一城一策支持住房需求
國常會：增逾3000億金融工具額度 允許地方一城一策支持住房需求
蘋果擬提高印度工廠iPhone產量 減低中國封控及地緣風險
蘋果擬提高印度工廠iPhone產量 減低中國封控及地緣風險
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款