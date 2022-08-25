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內地14地「團購買樓」效果參差 有地方至今未成團

經濟脈搏 11:01 2022/08/25

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四川眉山市政府舉辦「團購買樓」活動在國內引發話題，今年6月以來據報已有14個城市的政府推出了類似政策，只要成團，買家即可獲折扣、補貼等優惠，但實際效果分化，有地方更至今仍未成團。業界人士則指，爛尾、停貸的負面影響未完全消除，觀望情緒較濃，團購的實際效果可能並不顯著。

內媒梳理，過去兩個多月內，山西太原、廣東中山、遼寧瀋陽、浙江桐廬、安徽銅陵、雲南普洱、四川巴中、湖北黃岡、吉林長春、四川遂寧、江蘇連雲港等都推出了「團購買樓」相關政策或活動。其中，長春支持黨政機關、大專院校、科研院所與房企接洽，展開集中批量購買活動；連雲港支持企業團購，並向發展商提供優惠；中山東區街道以回饋社區名義發起團購，組織限時限額的團購；太原推出人才定向團購，安排9個項目、逾1400個單位作為優惠樓盤。

不過，相關政策並未明顯拉帶銷售，像浙江杭州桐廬已發起團購個月多，尚未出現過成功的團購案例。當地發展商承認，即使他們願意給出優惠，要達到團購條件還是比較困難，「本地限網簽價，打折最低只能到備案價的8.5折，不能再往下打折。雖然樓盤的成交量比之前上來一些，但客戶還是不多」。

市場信心未恢宏，團購提防爛尾樓

58安居客房產研究院分院院長張波指，各地開啟團購活動的目的，是促進整個市場活躍度和銷量的提升，加快市場信心恢復。但在實際效果上，各地有明顯分化，如果城市供過於求嚴重，市場信心依然處於相對底部，團購起到的提振效果相對有限；一些已經觸底並開始回升的城市，團購的作用才會明顯。

諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄指，目前爛尾、停貸風波事件的負面影響尚未完全消除，購房者觀望情緒較濃，即使有政策支持，有優惠活動疊加，團購所產生的實際效果可能並不顯著。同時需警惕的是，團購樓盤的選取上，是否存在一些滯銷或者有潛在爛尾風險的樓盤，相關部門宜更加謹慎。

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責任編輯：陳建錫

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