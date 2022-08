中美科技戰英媒近日發表文章稱,美國代表2019年5月與英國代表開會時,美代表為促英國棄用中國電訊設備供應商華為(Huawei)的產品來建設5G網絡,而大聲叫嚷5小時。

據網易新聞報道,英媒《星期日泰晤士報》21日(The Sunday Times)發表題為《5G戰爭:美國密謀讓英國拋棄華為》(5G wars: the US plot to make Britain ditch Huawei)的文章。

文章稱,美國白宮代表團2019年5月到倫敦,與英國代表開會,而美方代表團的目標是,執行一項破壞政策的任務。內文指,美方代表團反對英國的一項計劃,這計劃允許華為有限度地幫助英國建立下一代5G網絡。

【科技戰】英查中資公司收購芯片廠 外媒揭背後有美國遊說

【中美科技戰】傳美查華為 憂軍事敏感數據遭獲取傳回中國

文章指,美國代表團抵達英國內閣辦公室後的數分鐘內,美國國家安全委員會亞洲事務主任博明(Matthew Pottinger)就開始在英方代表面前大聲叫嚷5小時。

▲ 英媒:美白宮代表為促英棄用華為建5G網絡曾大聲叫嚷5小時

內文提及一名有出席會議的英國情報官員稱,博明當時只是在大聲叫嚷,他對英國的分析完全不感興趣,他傳遞的信息是「我們不希望你(英國)這樣做,你不知道中國有多邪惡。」

這名官員形容,博明根據一份事前準備好、憤怒的、奇怪而不具威脅性的講稿大喊5個小時,英方試圖提出討論政策,但博明不在意。官員說,英方甚至說沒質疑美方對中國威脅的分析、又試圖解釋英方的技術細節,但美國官員對此並不感興趣,博明不斷地表現得粗魯無禮。

文章稱,當時英國原本打算根據英國政府通信總部(GCHQ)成員馬丁(Ciaran Martin)的建議,決定與華為合作。

責任編輯:李冰琪