▲ 殲-20首次與這兩款飛機同框 解放軍釋3大玄機

中國空軍首次發佈運油-20加油機，為殲-20隱形戰鬥機，與殲-16重型戰鬥機同時加油的照片，這也是殲-20、殲-16和運油-20首次同時公開亮相。分析認為，解放軍這張照片至少透露出3大玄機，向行內的對手發出明確信號。

2022空軍航空開放活動暨長春航空展新聞發佈會周三（24日）舉行上，空軍新聞發言人申進科大校公開了運油-20、殲-20、殲-16三機同框照。他稱，空軍殲-20、運-20、運油-20等「20系列」戰機，會在開放活動中集中亮相。其中，中國新一代空中加油裝備運油-20會首次向社會公眾展示。

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《環球時報》旗下微信公眾號「樞密院十號」分析稱，這張照片背後隱藏著中國空軍的三重重大突破。

首先，是中國主戰作戰飛機都已具有空中受油的能力，作戰半徑大增。

中國空軍專家王明志表示，通常經過一次空中加油後，飛機作戰半徑可增加30%至35%，空中加油能力大幅提升了中國空軍的遠程機動能力，同時也有利於空軍遠程精確打擊能力的發展。

因此，中國空軍所有新一代主戰作戰飛機型號，包括殲-10C、殲-16和殲-20都具備了空中受油能力。不久前，中國空軍首次公佈運油-20時，就強調它已經和殲-16進行了海上方向的空中加油訓練。

申進科在新聞發佈會上也特意強調，作為中國新一代空中加油裝備，運油-20與殲-20、殲-16、殲-10C三型戰機多次開展海上方向空中加油訓練。

其次，作為多功能的空中加油運輸機，運油-20具有多點加油能力。

王明志說：「運油-20在左右機翼下各有一個加油吊艙，可以實現多點加油，從而讓加油效率得到極大提高。運油-20是大型飛機平台，載油量比較大，這也意味著其可以為作戰編隊中的多架飛機進行空中加油，讓作戰編隊飛得更遠。」

▲ 運油-20機翼下方的加油吊艙清晰可見

王明志表示，運油-20的公開亮相對外釋放的信號是，中國空中加油技術上取得重大突破，標誌著中國空中加油關鍵性的戰略技術已經非常成熟。他進一步解釋，空中加油技術是戰略技術，沒有其他國家會與中國合作，更沒有國家願意將技術授予中國，中國完全是在獨立自主的基礎上研發出此項技術。

之前轟油-6加油機的成功研發，使得中國空中加油關鍵技術領域實現零的突破，由此中國掌握了空中加油技術的基本原理，實現了殲-8D和殲-10等部分作戰飛機的空中加油。但轟油-6的能力並不足夠，無論是加油量還是所能提供的加油次數都比較有限。

「從轟油-6到運油-20，則標誌著我們在利用國產大型飛機平台來發展自有的特種飛機方面，實現了重大突破，運油-20的列裝使得中國空軍的遠程機動、遠域攻防和遠程投送能力有了大幅提升。」

第三，運油-20同時給不同型號的飛機進行空中加油，這意味它能夠同時保障整個飛行編隊的空中加油需求。

王明志表示：「作戰編隊通常是由多種型號飛機組成，有了運油-20，一個成體系的作戰機群就可以通過空中加油實現遠程作戰，這有非常重要的戰術意義，意味著作戰編隊可以在空中加油機的支持下進行敏捷戰鬥部署，讓對手無法準確掌握動向，避免遭受對手打擊。」

因此，這次展示「三機同框」的背後，體現了中國空軍的重大突破。這正如申進科所強調的：中國空軍有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力捍衛國家主權和領土完整。

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責任編輯：連兆鋒