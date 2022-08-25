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三伏天結束重慶最高溫仍超40℃ 中醫提養生要注意「三防」

社會熱點 12:55 2022/08/25

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今日正式「出伏」，今年為期40天的超長「三伏天」終於結束，惟重慶、浙江等地酷熱天氣持續，最高氣溫可達40℃或以上。而出伏之後晝夜溫差開始增大，氣候乾燥，南京市中西醫結合醫院專家提醒，此時養生在於預防秋燥、「秋乏」和霉菌。

近日北方冷空氣活動頻繁並向南持續推進，再加上颱風帶來風雨，南方的高溫逐步緩解。不過四川東部、重慶、江西西部部分地區最高氣溫還是居高不下，預計要到月底，酷熱天氣才會告一段落。

中央氣象台今早繼續發布高溫橙色預警。預計今日日間，四川盆地、重慶、江西東部和南部、浙江中部等地的部分地區最高氣溫可達40℃以上。

防秋燥 養肺飲食宜潤

南京市中西醫結合醫院肺病科（呼吸內科）主任李芳指出，「出伏」之後，夏季開始真正意義上向秋季過渡，氣候逐漸乾燥，人體的肺氣相對旺盛，可多吃些滋陰潤燥的食物，避免燥邪傷害。如銀耳、百合、蓮子、蜂蜜、芹菜、菠菜、芝麻、豆類及奶類。適宜的膳食有芝麻、菠菜、豆腐、百合蓮子湯等，有補肝益腎、開胸潤燥、益氣寬中、安神養心的功效。

防「秋乏」 入睡宜早養神

出伏之後很多人容易感到疲乏，覺得懶洋洋的，就是人們常說的「秋乏」 。南京市中西醫結合醫院老年病科顏延鳳主任中醫師提醒，經過晝長夜短炎熱的盛夏，很多人都有睡眠不足的現象，特別是老年人。此時如果不改變夏季晚睡的習慣，「秋乏」 更容易出現。建議要有充足的睡眠，最好比平時多增加1小時睡眠時間。另外，還要加強鍛煉，如早晚散步、做操、爬山等。

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防霉菌 通風換氣宜勤

出伏之後，溫度逐漸下降，且雨水開始增多，容易令霉菌快速繁殖。而在夏秋交替時節，人體抵抗力和免疫力會有所下降，加上氣候乾燥，皮膚也較常出現問題。

「三伏天的時候空調大開，通風次數少，而病菌容易聚集室內」，南京市中西醫結合醫院皮膚科副主任醫師孫捷提醒，出伏以後如果不在家的時候要注意勤通風，準備換秋裝時也應把衣物從箱中取出，掛在通風干燥的地方。

責任編輯：易燕丹

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