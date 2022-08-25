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國常會再推19項政策提振A股 滬指半日漲0.4%煤炭股走強

經濟脈搏 13:17 2022/08/25

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內地股市滬指今日早盤收高，受國常會再推穩經濟19項接續措施提振。分析稱，在經濟弱復甦及流動性寬鬆環境下，後市料不會大幅下行。煤炭股延續強勢。

滬指早盤收高0.4%，報3228.26點，成交額2464億元。深成指早盤收報12069.17點，跌0.23%，成交額3546億元。創業板指早盤收報2665.42點，跌0.51%，成交額1173億元。

國常會：增逾3000億金融工具額度 允許地方一城一策支持住房需求

國常會提出「支持信貸有效需求回升」 周一LPR會如何調

板塊方面，油氣、航運等上揚，德石股份漲超11%，準油股份、中曼石油漲超8%，仁智股份、貝肯能源、通源石油、博邁科等跟漲。券商、保險板塊拉升走高，光伏、儲能、新能源車板塊領跌。

路透引述粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔稱，國常會再推穩經濟一攬子接續措施，市場情緒有所恢復。當前市場總體仍處於強勢反彈後的寬幅震蕩範圍。

她認為後市仍將以震蕩格局為主，重磅會議前資金大舉做多意願不強，但經濟若復甦加上流動性寬鬆環境不支持市場大幅下行。短期應關注微觀流動性編輯變化和業績預期差的博弈。

國務院總理李克強昨日主持國務院常務會議，宣佈再實施19項穩經濟接續政策，主要包括決定增加3000億元人民幣以上政策性開發性金融工具額度，依法用好5000多億元專項債結存限額；允許地方一城一策，運用信貸等政策合力支持剛性和改善性住房需求。

責任編輯：李冰琪

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