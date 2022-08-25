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國常會再推19項政策提振A股 滬指收漲1%煤炭股走強（更新版）

經濟脈搏 15:35 2022/08/25

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內地股市滬指今日早盤收高，受國常會再推穩經濟19項接續措施提振。分析稱，在經濟弱復甦及流動性寬鬆環境下，後市料不會大幅下行。煤炭股延續強勢。

15:33更新收市情況

滬指收報3246.25點，漲0.97%，成交額4195億元。深成指收報12104.03點，漲0.06%，成交額5626億元。創業板指收報2667.30點，跌0.44%，成交額1863億元。

國常會：增逾3000億金融工具額度 允許地方一城一策支持住房需求

國常會提出「支持信貸有效需求回升」 周一LPR會如何調

板塊方面，油氣、航運、煤炭、燃氣板塊走高，智能音箱、消費電子、電力設備板塊調整。航運概念股集體走強，中遠海特、中遠海能、珠海港等多股漲停，超10個股漲超5%。

煤炭開採加工板塊表現強勢，上海能源、晉控煤業漲停，山煤國際、山西焦煤、陜西煤業等多股跟漲。虛擬電廠板塊飄綠，寶光股份、弘訊科技跌停，國能日新跌超9%、積成電子跌超8%。

路透引述粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔稱，國常會再推穩經濟一攬子接續措施，市場情緒有所恢復。當前市場總體仍處於強勢反彈後的寬幅震蕩範圍。

她認為後市仍將以震蕩格局為主，重磅會議前資金大舉做多意願不強，但經濟若復甦加上流動性寬鬆環境不支持市場大幅下行。短期應關注微觀流動性編輯變化和業績預期差的博弈。

國務院總理李克強昨日主持國務院常務會議，宣佈再實施19項穩經濟接續政策，主要包括決定增加3000億元人民幣以上政策性開發性金融工具額度，依法用好5000多億元專項債結存限額；允許地方一城一策，運用信貸等政策合力支持剛性和改善性住房需求。

責任編輯：李冰琪

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