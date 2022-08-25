影片流出！解放軍無人機飛越金門 台軍用這東西「驅離」

▲ 解放軍無人機飛越金門 台軍用這東西「驅離」

美國眾議長佩洛西走訪台灣後，中國大陸大力加強對台宣示主權。解放軍無人機月中飛越金門二膽島，機上拍攝片段近日在網絡流出，島上台軍官兵面容亦清晰可見。片段還拍到台軍嘗試向無人機投擲石頭，卻未能將石頭拋得足夠高。台灣當局承認片段屬實，並宣稱片段是大陸對台灣「製造錯假訊息」，是「認知作戰」。但有網民卻道出了台灣當局一套說辭的漏洞。

解放軍8月以來連日大規模繞台軍演，多次傳出有無人機飛越金門、馬祖上空。內地絡絡近日流傳的高清片段，據稱由無人機飛越金門列島時拍攝，島上崗哨兩名台軍面孔及表情清晰可見；還有另一段影片拍到有軍人朝空中丟擲石頭，企圖驅趕無人機。

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片段很快就傳到台灣並成為網上熱話。台「金門防衛指揮部」周三（24日）證實了片段屬實，並稱金門對開二膽島上守備隊，8月16日18時許發現該無人機，但宣稱這架無人機當日是「在高空以長距變焦鏡頭拍攝」金門大膽防區，經台軍「驅離」後飛離。

該部門又指，值勤軍人均有高度警覺，周邊休息官兵則自發性以石頭丟擲、擾亂；外島軍人秉持「備戰不求戰」原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，隨時應變處置各項突發狀況。

但有網民認為，假如無人機當時真的「在高空以長距變焦鏡頭拍攝」，那麼地上台軍官兵就不可能嘗試用石頭驅趕。

有台灣評論亦指出，「認知作戰」四個字，最近經常見諸新聞媒體，因為它是民進黨當局官員常常掛在嘴邊的詞彙，而且幾乎到了隨處可用、信手捻來的地步。

解放軍軍艦8月初靠近台東海岸，艦上清晰拍攝花蓮發電廠煙囪的照片，台灣當局和一些聲音也照樣稱之為「認知作戰」，甚至是「P圖」。

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責任編輯：連兆鋒