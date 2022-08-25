人社部：嚴禁隨意違法辭退、解僱新冠康復者

內地此前出現部分企業和機構濫用「健康碼」等檢測查詢工具，對新冠康復者實施就業歧視等問題，侵害勞動者平等就業權益。對此，人力資源和社會保障部重申，嚴禁隨意違法辭退、解僱新冠康復者。

針對新冠康復者在就業市場受到歧視的現象，人社部就業促進司司長張瑩表示，人社部會同國家衛健委7月底印發了《關于堅決打擊對新冠肺炎康復者就業歧視的緊急通知》，對禁止新冠康復者就業歧視作出細化規定和工作部署。具體可以概括為「一個不得、四個嚴禁」。

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「一個不得」，即除因疫情防控需要，並科學合理設置新冠病毒檢測，核酸信息查詢期限外，任何單位和個人不得擅自非法查詢新冠病毒核酸檢測結果。

「四個嚴禁」，即嚴禁發布含有歧視新冠康復者內容的招聘信息；嚴禁以新冠病毒檢測歷史陽性為由，拒絕招用新冠康復者；嚴禁在勞動者入職和用工過程中，對新冠康復者實施就業歧視；嚴禁隨意違法辭退、解僱新冠康復者。

張瑩指出，對用人單位、人力資源服務機構違反上述規定的行為，各級人力資源社會保障、衞生健康主管部門將採取行政約談、通報曝光、行政處罰等有力措施，發現一起、處理一起。

責任編輯：易燕丹

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