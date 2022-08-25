監管層釋維穩訊號 在岸人民幣收升151點子

人民幣中間價今日下調148點子，但明顯較市場預期強。市場人士認為，這表明監管層有意釋放維護滙率穩定訊號，不希望在美元指數強勢帶動下人民幣過快貶值，造成資金外流。

另路透報道，中國外管局周三致電多家銀行，警告勿大量拋售人民幣債。國家外滙管理局則表示，當前結售滙市場運行平穩，未見機構非理性大量購滙行為。在、離岸人民幣均升逾150點。

經濟復甦預期偏弱之際 不希望人民幣過快貶值

人民幣中間價調降148點子至6.8536元，較市場預測均值偏強120個點，為2020年2月3日以來最大偏強幅度。

在岸人民幣兌美今日官方收報6.8503，較上一交易日升151點，盤中一度升穿6.85，高見6.8427。離岸人民幣亦反彈逾150點子，曾升穿6.8。

有交易員認為，最近兩周，在岸價累計貶值接近1.8%，在主要非美貨幣中表現仍相對較強，中國監管層料更為在意貶值速度和節奏，避免在經濟復甦預期偏弱之際，與跨境資金流動疊加形成負反饋，而非有意引導貶值以促進出口。

滙豐銀行亞洲外滙策略師Jingyang Chen在報告中說，監管層的態度變化意味着人民幣的貶值可能較二季度更緩慢溫和。她並預計，後續央行的政策選項仍然不少，包括口頭干預、進一步下調外滙存款準備金、重新引入中間價逆周期因子，以及重新上調遠期售匯業務外滙風險保證金和提高離岸人民幣央票發行量等。

此前路透社引述消息報道，中國外滙管理局周三致電數家銀行，警告他們不要大舉拋售人民幣。其中一家銀行的人士透露，大量買美元招來了人行的電話，顯示當局對近期人民幣疲軟感到不安。

人民銀行未有回應，國家外滙管理局則表示，當前中國結售滙市場運行平穩，8月以來銀行結售滙和涉外收付款呈現雙順差局面，未見機構非理性大量購滙行為。即使近期美元快速上升，但人民幣相較其他貨幣仍保持韌性，認為中國強勁的貿易順差以及外滙存備能繼續在穩定跨境流動方面發揮作用，而人民幣滙率預期將保持穩定，有利於滙率基本穩定在合理均衡水平。

責任編輯：蒯宇澄

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