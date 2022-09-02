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寫「屎尿」體詩歌爭議大 賈平凹之女賈淺淺不被列作協會員（組圖）

社會熱點 20:49 2022/09/02

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中國作家協會17日發布了《中國作家協會2022年會員發展公示》，賈平凹之女賈淺淺的名字就在其中。賈淺淺曾因一首屎尿體詩歌備受爭議。央視亦發表評論文章指，文學不該世襲。網友質疑，這樣的水平都能入中國作協，作協的門檻也太低了點吧。網絡上，對於賈淺淺的文學水平的質疑聲非常強烈。

中國作協表示，名單公示後，賈淺淺引發爭議。中國作協書記處認真聽取各方意見後，研究決定不將賈淺淺列入2022年新會員名單。

公開資料顯示，42歲的賈淺淺是當代作家、詩人，陜西師範大學中文系碩士，西北大學文學院副教授，陜西省青年文學協會副主席。

賈淺淺出版過多本詩集，有《第一百個夜晚》《行走的海》《椰子裡的內陸湖》，平均每年在核心學術期刊上發表一篇文章，論文題目包括《生命的言說與意義——試論賈平凹的書法創作》《文學視域下賈平凹繪畫藝術研究》《男權秩序中掙紮的女性類型》《歷史與文學的雙重變奏——賈平凹<古爐>的敘事策略》等。

另外，賈淺淺還申請到陜西省教育廳的一項課題，經費1萬元，內容為「賈平凹書畫與文學藝術精神關聯性研究」。從上述資料不難看出賈淺淺的研究和創作多與父親賈平凹有關。

賈淺淺的屎尿體詩歌更是被網友評價為粗俗且不具任何文學性。具體內容為「我們一起去尿尿 你，尿了一條線 我，尿了一個坑」。

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央視評文學不該世襲

央視日前發表針對賈淺淺事件的評論文章表示，文學不該世襲，公眾質疑不僅由於賈淺淺本人的雙重身份，更是直指其詩歌「文學水平」不高。

文章說，一直以來，文學的創作都是自由的，可以是陽春白雪，也可以是下里巴人，「好」沒有統一的標準。但如果此類創作僅做個人娛樂，另當別論。文學鼓勵傳承，但不應該世襲。對於優秀的文學家來說，也不能僅僅是作品優秀，還應該注重家庭、家教、家風。

也有文學專家稱賈淺淺有的詩歌也是有韻味的。西南民族大學中文系副教授康斌表示，賈淺淺的有些詩還是寫得比較文雅，比較有韻味，她比較喜歡她寫的《母親節（組詩）》，裡面有幾句，「午後，頭發裏夾雜著白日夢的碎片我似醒非醒/衛生間潺潺的流水聲，我斷定/那是媽媽在洗著東西/她一生總是對著流水托付自己的心事」。

不過，康斌還說，即使是她寫得很好的詩，與文學史中同類作品比較起來也是中規中矩的，平庸的。

責任編輯：李冰琪

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