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路透：部分中國國有金融機構拒應官方呼籲救助房企

經濟脈搏 18:39 2022/08/25

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路透社消息指，由於擔心自身資產負債表受到影響，一些國有銀行、資產管理公司正推託官方在救助房地產企業上的呼籲，甚至繼續減持房地產債券。

報道引述7名消息人士指，在沒有北京明確的支持下，一些機構的高管對與資金緊張的房企接觸時謹慎態度，擔心合作可能招致損失。隨著當局在不良貸款和投資決策上愈來愈多地要求涉事員工負責，後者對向房企批出融資心存猶疑。機構的不情願，表明官方在試圖振興房地產業方面面臨挑戰兼選擇有限。

官方近期召開多次閉門會議，鼓勵銀行和證券公司提供融資，人民銀行也一直在推動國有金融機構支持實力較強房企，但迄今為止，人民並未發布任何具體命令。兩家國有銀行和三家國有資產管理公司的官員透露，他們自年初起一直在減持房地產債券，盡管收到監管部門的多次「窗口指導」。

上海一間資產管理公司的分析師向路透表示，他們無法承受房地產債券在到期前的波動，擔心會搞砸公司賬目。他認為悲觀情緒已佔據整個市場，任何與房地產業相關的業務，都被視作不可行。另有房企人士透露，官方的保證並不一定能轉化成更多的銀行資金，而現在發行債券也很難找到買家。

人民銀行、銀保監會未回應路透的置評請求。

人民銀行本周初與部分金融機構召開座談會，呼籲主要金融機構，特別是國有大型銀行充分發揮帶頭和支柱作用，保障房地產業的合理融資需求。

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責任編輯：陳建錫

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