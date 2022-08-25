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李小龍女兒控「真功夫」快餐侵權案開庭 索賠2.1億人民幣

社會熱點 19:12 2022/08/25

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李小龍女兒李香凝起訴內地「真功夫」快餐涉商標侵權一案，今日（25日）在上海市第二中級人民法院開庭審理。李香凝指控「真功夫」商標涉嫌侵犯李小龍形象，索賠2.1億元人民幣。

李香凝認為，其創立的李小龍有限責任公司合法享有李小龍相關的各種權益，已陸續在內地註冊近60個與李小龍相關商標。

她續指，「真功夫」擅自使用李小龍肖像，既侵犯了李小龍肖像上承載的人格尊嚴，也侵犯了財產上的利益，屬於典型的侵害民事權益行為，應當就其侵害李小龍權利、權益的行為承擔侵權責任，立即停止使用李小龍的肖像，並賠償經濟損失。

真功夫：不尋求庭外和解

對此，「真功夫」曾回應，「真功夫」系列商標是由公司申請、國家商標局嚴格審查後授權，「我們已經使用了17年。商標是否侵權，多年前也曾有過爭議，但一直沒有被判定侵權或者撤銷的行政或司法結論。時隔多年後被起訴，我們也很疑惑，正積極研究案情，準備應訴」。

李小龍女兒告內地快餐商標侵權 真功夫或兩點抗辯

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廣州「真功夫」還曾表態稱，「沒有更換品牌商標的計劃，不會尋求庭外和解。」

這宗訴訟在網上引起廣泛關注，不少網民支持維權，表示「第一眼看到就覺得是李小龍」、「不管能不能勝訴，這個圖像和文字大家都認為是李小龍」、「以前在外邊看到真功夫快餐，其商標上的人物形像看起來就是李小龍，原來沒有獲得肖像權使用權」。

公開資料顯示，2004年之前，「真功夫」叫「168蒸品快餐店」，之後啟用酷似李小龍的「功夫龍」形象，同時配合「真功夫」三個字，組合成新商標。截至2019年12月，真功夫在內地擁有600多家連鎖店。

責任編輯：易燕丹

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