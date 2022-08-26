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再有美國議員訪台 中方聲言採取堅決反制措施回應（第二版）

國情動向 10:13 2022/08/26

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美國共和黨參議員布萊克本(Marsha Blackburn)昨晚率團搭乘美軍專機降落在台灣松山機場。中國駐美大使館發言人劉鵬宇聲言，中方會採取堅決反制措施，回應美方的挑釁行為。福建沿海再有軍演，福清和莆田附近海域今明兩日有實彈射擊訓練。

（新增中方回應）

布萊克本率領的訪問團是本月第4個美國官方訪台團，也是繼美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)2日訪台，及美國聯邦參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）14日訪台後，8月第3團美國國會議員訪台。據了解，布萊克本訪團專機昨深夜降落松山機場，今日上午將會見領導人蔡英文並會晤多位政要。

布萊克本抵台後在社交網站帖文， 指台灣是美國在印太地區最強健的伙伴，高層人員定期訪台是美國的長年政策，她不會因為大陸霸凌而背棄台灣，期待此行與台灣的領導層見面，了解台灣的需求，推進並強化伙伴關係。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）在例行電話簡報會上表示，美國國會議員數十年來接連造訪台灣，這符合美國長年「一中政策」，未來持續會有議員訪台。

中國駐美大使館發表聲明說，相關的訪問再次證明美國不想見到台海局勢穩定，並不遺餘力挑起中美之間的對抗，干預中國內政。

福建沿海今明再有軍演

中國持續在福建沿海舉行軍演。福建海事局微信公眾號「福建海事」發出航行警告指，26日上午6時至晚間9時，和27日上午6時至晚間9時將在福清市沙埔鎮目魚島，和莆田市南日鎮東月嶼附近海域實彈射擊訓練，期間禁止船舶駛入。

此外，新華社昨日發表題為《佩洛西竄台的若干事實》（附原文）的長篇文章，再批評佩洛西訪問台灣，嚴重侵犯中國主權安全和領土完整，危害台海和平穩定，衝擊中美關係政治基礎，違反堅持一個中國原則的政治承諾。

文章又批評美國偷樑換柱、瞞天過海，不斷挑戰一個中國原則，單方面炮製「台灣關係法」，置於中美三個聯合公報之前，又指美國和台獨勢力，改變台海現狀、挑起危機，中方只是採取堅定有力及適度的措舉正當防衛。

美方稱持續尋求與中方溝通管道 新華社批美不斷挑戰一中原則

責任編輯：蒯宇澄

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