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美再有國會議員團今晚抵台 解放軍明後兩日福建演練

國情動向 20:51 2022/08/25

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台灣中央社報道，今日（25日）深夜將再有美國參議員率團搭乘美軍專機訪台。另一方面，福建沿海再有軍演，福清和莆田附近海域明後兩日有實彈射擊訓練。

此為繼美國眾議院議長佩洛西2日訪台，及美國聯邦參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）14日訪台後，8月第3團美國國會議員訪台。據了解，美國參議員訪團專機今天深夜降落松山機場，明天上午將會見領導人蔡英文並會晤多位政要。

在馬基訪問台灣後，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）曾透露，本月底之前還會有國會代表團訪問台灣，有許多國會議員想要拜訪台灣以展現美國的支持。

中國持續在福建沿海舉行軍演。福建海事局微信公眾號「福建海事」發出航行警告指，26日上午6時至晚間9時，和27日上午6時至晚間9時將在福清市沙埔鎮目魚島，和莆田市南日鎮東月嶼附近海域實彈射擊訓練，期間禁止船舶駛入。

此外，新華社今日發表題為《佩洛西竄台的若干事實》（附原文）的長篇文章，再批評佩洛西訪問台灣，嚴重侵犯中國主權安全和領土完整，危害台海和平穩定，衝擊中美關係政治基礎，違反堅持一個中國原則的政治承諾。

文章又批評美國偷樑換柱、瞞天過海，不斷挑戰一個中國原則，單方面炮製「台灣關係法」，置於中美三個聯合公報之前，又指美國和台獨勢力，改變台海現狀、挑起危機，中方只是採取堅定有力及適度的措舉正當防衛。

美方稱持續尋求與中方溝通管道 新華社批美不斷挑戰一中原則

責任編輯：蒯宇澄

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