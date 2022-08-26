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內地取消入出境核酸申報 海關：登機仍需陰性證明（第二版）

國情動向 09:20 2022/08/26

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海關總署昨日（25日）宣布，8月31日零時起，取消對出入境人員核酸檢測（PCR）信息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。海關總署表示，根據口岸疫情防控形勢，届時將啟用第九版的《健康申明卡》，各個互聯網申報渠道同步啟用新版申報功能。海關總署還指，此次健康申明卡改版不是放松防控要求，而是旨在提高申報效率，入境疫情防控要求沒有實質性變化。

（第二版更新於9:15）

至於此次健康申明卡改版，是否意味口岸疫情防控政策有變化，海關總署口岸監管司負責人表示，此次健康申明卡改版不是放松防控要求，而是旨在提高申報效率。根據國務院聯防聯控機制規定，旅客在入境前按照外事部門要求須提供核酸檢測陰性證明方可登機，在入境時須接受海關檢疫，在入境後由地方聯防聯控機制實施隔離醫學觀察。因此，入境疫情防控要求沒有實質性變化。

負責人表示，海關將繼續毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，與各相關部門高效協同，系統推進，進一步提高科學精準防控水平，堅決守牢口岸疫情防線，同時為更好促進中外人員往來和對外合作創造最大可能的便利。

海關總署公告並稱，新版規定對以往出入境人員容易產生疑問的項目進行完善或調整，更利於出入境人員理解和填寫；同時增加在線確定「採樣知情同意書」功能，更方便進出境旅客簡化現場檢疫流程。

海關微信小程序可進行健康申報。

責任編輯：蒯宇澄、尹航

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