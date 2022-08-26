中國女排全員戴KN95口罩比賽 中排協致歉（多圖）

2022年女排亞洲杯賽正在菲律賓舉行，中國女排代表隊在昨日（25日）小組賽對陣伊朗隊的比賽中，全員戴著KN95口罩，在內地網絡引發熱議，指選手們戴着口罩進行劇烈運動，危害她們的健康。不過，中國女排在先輸一局的情況下，陸續摘掉口罩，最後以總比分3-1逆轉。中國排球協會就此事發聲明致歉。

（更新中排協回應）

中國女排代表隊，戴著口罩比賽，登上微博熱搜，很多球迷擔心會影響到運動員的身體健康和比賽節奏。網民評論稱：「瘋了吧……能不能保護一下運動員啊」、「劇烈運動、容易出事」、「真的夠了，供氧不足對身體不好啊」、「怎麼不穿着防護服比賽？」。

而不知是否受佩戴口罩的影響，中國女排隊開場進入狀態較慢，失誤偏多未能拉開分差，第一局以24-26惜敗。

在之後的比賽中，中國隊隊員們陸續摘下口罩，狀態也隨之回升，後三局以25-19、25-10和25-13輕鬆拿下比賽。

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中國排協發表聲明指，在女排亞洲杯小組賽中國對伊朗的比賽中，中國女排姑娘第一局戴著口罩比賽，引起了社會的廣泛關注和擔心，對此深表感謝，對工作不夠細緻給大家帶來的困擾誠懇道歉。

聲明指，比賽之前，隊伍了解到參賽隊伍中已有運動員感染情況，且個別運動員也有症狀，為了防範疫情傳播風險，隊伍從保護運動員健康出發，要求運動員進入比賽場館時要統一佩戴口罩。因組委會未對運動員上場比賽是否佩戴口罩做出明確規定，中國女排運動員為了保護自己，比賽開始後佩戴口罩上場比賽。由於臨場經驗不足，未有及時提醒上場運動員摘掉口罩，因此第一局中國女排運動員均佩戴口罩上場比賽。

而第一局後半程，意識到戴口罩打球對運動員健康不利後，隊伍及時進行了提醒，運動員摘掉口罩完成了後面的比賽。今後將認真總結經驗教訓，統籌好疫情防控和比賽、訓練，在保護好運動員健康前提下，打好每一場比賽，回報大家的關心。

責任編輯：蒯宇澄

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