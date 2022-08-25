中國女排全員戴KN95口罩比賽輸掉首局 摘掉後逆轉（多圖）

2022年女排亞洲杯賽正在菲律賓舉行，中國女排代表隊在小組賽對陣伊朗隊的比賽中，全員戴著KN95口罩，在內地網絡引發熱議，指選手們戴着口罩進行劇烈運動，危害她們的健康。不過，中國女排在先輸一局的情況下，陸續摘掉口罩，最後以總比分3-1逆轉。

中國女排代表隊，戴著口罩比賽，登上微博熱搜，很多球迷擔心會影響到運動員的身體健康和比賽節奏。網民評論稱：「瘋了吧……能不能保護一下運動員啊」、「劇烈運動、容易出事」、「真的夠了，供氧不足對身體不好啊」、「怎麼不穿着防護服比賽？」。

而不知是否受佩戴口罩的影響，中國女排隊開場進入狀態較慢，失誤偏多未能拉開分差，第一局以24-26惜敗。

在之後的比賽中，中國隊隊員們陸續摘下口罩，狀態也隨之回升，後三局以25-19、25-10和25-13輕鬆拿下比賽。

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內地自新冠疫情爆發近3年間，已發生過數宗民眾為怕感染戴口罩做運動，最終要送院搶救，甚至猝死事件。央視《今日亞洲》節目日前曾播放南韓延世大學一項實驗，發現佩戴高性能口罩劇烈運動會增加身體心肺負擔。研究人員表示，口罩被浸濕後，人的呼吸能力會下降10%至20%，也就是心肺功能只能發揮60%至70%，即佩戴高性能口罩進行劇烈運動，再加上口罩被浸濕後沒有及時更換，會大大影響心肺正常功能。

責任編輯：蒯宇澄

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