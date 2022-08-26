美國停飛26赴華航班以回應中國熔斷機制 中使館批不負責任

美國政府周四（25日）表示，將暫停4間中國航空公司由美赴華的26個航班，以回應中國的熔斷機制。措施由9月5日持續到9月28日。中國駐美使館批評美國運輸部的行動極不負責任，強調中國的航班熔斷機制公平透明，符合雙邊航空運輸協議。

據路透社報道，美國政府決定從9月5日開始暫停廈門航空、中國國際航空、中國南方航空和中國東方航空的航班，持續到9月28日。暫停的航班中，19班由洛杉磯出發，7班由紐約出發。

美國運輸部提及，最近美國航空、達美航空與聯合航空的26個航班因出現新冠確診個案被暫停。

中國駐美使館發言人劉鵬宇說，美國運輸部的行動極不負責任，毫無根據地暫停中國航班。中國航班熔斷機制公平透明，同時適用於中國和外國航空公司，符合雙邊航空運輸協議。

中國月初放寬熔斷機制，航班若有4%乘客確診新冠病毒，需停飛1星期；若有8%乘客確診，需停飛2星期。美國運輸部指，美國政府已多次向中國政府提出反對意見，稱該規則將責任歸咎於承運人，因為旅客在美國登機時檢測陰性，但到達中國後呈陽性。

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責任編輯：尹航

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