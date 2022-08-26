四川迎大型無人機助人工降雨 錄5至10毫米雨量

7月以來，四川和重慶遭遇持續高溫少雨天氣，多個地區出現不程度的乾旱。中國氣象局聯同省氣象局及無人機公司，派出大型無人機實施人工降雨作業。其中，四川作業區域錄得最高10毫米的雨量。

▲ 航空工業無人機為四川開展人工降雨作業。

中央氣象台預測，未來兩日，四川盆地、江南等地的高溫天氣還將持續。而受27日至30日西北地區東北、四川盆地的降雨過程影響，29日起四川盆地高溫天氣將會逐漸解除。

中國氣象局人工影響天氣中心聯合四川省氣象局、航空工業中航無人機公司、騰盾無人機公司，昨日（25日）派出兩架大型無人機，分別在四川北部和東南部區域實施人工增雨作業。

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兩架無人機累計飛行6小時20分，作業面積達6600平方公里。在人工增雨和自然降雨共同作用下，作業區域出現5毫米至10毫米的降雨。

重慶周日迎最適合人工降雨天氣

另外，重慶市多個區縣昨日也開展人工增雨作業，巴南區、萬盛經開區、江津區等地出現2.2毫米至6.2毫米不等的雨量。

重慶市人工影響天氣辦公室表示，未來兩日當地仍以晴熱天氣為主，部分地區有一定的雲體存在，但還是以中高雲為主。而人工增雨需等到雲體厚度在2000米以上，雲體的面積達到幾十平方公里，並有充足水氣配合。

氣象部門預計周日（28日）前後，重慶將迎來最適合人工增雨的天氣過程，當地已經準備好所需設備，正在等待作業時機。

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責任編輯：易燕丹

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