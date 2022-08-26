  • 31°C
香港時間 : 2022826日 (五) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

川渝部分地區實施人工增雨 高溫旱情獲緩解

社會熱點 16:59 2022/08/26

分享：

分享：

7月以來，四川和重慶遭遇持續高溫少雨天氣，多個地區出現不程度的乾旱。中國氣象局聯同省氣象局及無人機公司，派出大型無人機實施人工降雨作業。其中，四川作業區域錄得最高10毫米的雨量。

中央氣象台預測，未來兩日，四川盆地、江南等地的高溫天氣還將持續。而受27日至30日西北地區東北、四川盆地的降雨過程影響，29日起四川盆地高溫天氣將會逐漸解除。

中國氣象局人工影響天氣中心聯合四川省氣象局、航空工業中航無人機公司、騰盾無人機公司，昨日（25日）派出兩架大型無人機，分別在四川北部和東南部區域實施人工增雨作業。

重慶40度高溫「烤融」路面瀝青 四川南充提子直接曬成乾 

三伏天結束重慶最高溫仍超40℃ 中醫提養生要注意「三防」

兩架無人機累計飛行6小時20分，作業面積達6600平方公里。在人工增雨和自然降雨共同作用下，作業區域出現5毫米至10毫米的降雨。

重慶周日迎最適合人工降雨天氣

另外，重慶市多個區縣昨日也開展人工增雨作業，巴南區、萬盛經開區、江津區等地出現2.2毫米至6.2毫米不等的雨量。

重慶市人工影響天氣辦公室表示，未來兩日當地仍以晴熱天氣為主，部分地區有一定的雲體存在，但還是以中高雲為主。而人工增雨需等到雲體厚度在2000米以上，雲體的面積達到幾十平方公里，並有充足水氣配合。

氣象部門預計周日（28日）前後，重慶將迎來最適合人工增雨的天氣過程，當地已經準備好所需設備，正在等待作業時機。

45℃！重慶創紀錄高溫 多處突發山火（有片）

中國衛星驚揭洞庭鄱陽湖變「河」！高溫乾旱縮水三分二

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文
無人機 旱災 酷熱天氣 天氣 重慶 四川省 中國

下一篇文章

林志穎車禍後首度發文：需要時間復健及休養
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

李小龍女兒控「真功夫」快餐侵權案開庭 索賠2.1億人民幣
李小龍女兒控「真功夫」快餐侵權案開庭 索賠2.1億人民幣
傳深圳科興科學園10萬人突「黃碼」 排長龍強檢 網民：颱風都不能阻止（有片）
傳深圳科興科學園10萬人突「黃碼」 排長龍強檢 網民：颱風都不能阻止（有片）
準夫婦雲南玉龍雪山拍婚紗照 新郎遭雷擊去世
準夫婦雲南玉龍雪山拍婚紗照 新郎遭雷擊去世
寫「屎尿」體詩歌 賈平凹之女賈淺淺擬進作協惹爭議（組圖）
寫「屎尿」體詩歌 賈平凹之女賈淺淺擬進作協惹爭議（組圖）
中國女排全員戴KN95口罩比賽 中排協致歉（多圖）
中國女排全員戴KN95口罩比賽 中排協致歉（多圖）
川渝部分地區實施人工增雨 高溫旱情獲緩解
川渝部分地區實施人工增雨 高溫旱情獲緩解
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款