連日高溫 陽澄湖大閘蟹恐量少價高 嚐鮮需再等一個月

大閘蟹產季前夕，長江流域持續高溫少雨，影響大閘蟹蛻殼，業界協會憂慮今年勢必減產。有蟹農表示，大閘蟹的生長情況延緩，上市時間暫定為9月22日左右。

料至少漲價兩成

蘇浙一帶罕見的持續高溫，給蟹養殖業帶來大「烤」。蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會新聞辦姚水生說，大閘蟹的養殖水深需在一點五米左右，地表溫度高，水面溫度自然上升，故大閘蟹在水面溫度高於三十度以上時，其攝食就會有困難。另外，每年的八月下旬至九月上旬通常是大閘蟹第五次蛻殼期，是牠們上市前的最後一次蛻殼，成功與否，將決定牠們軀體的大小，並牽連蟹農全年的養殖效益。

蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會評估，正常情況下，每10畝放入1.8萬隻蟹苗，回捕率在60%~70%，但今年預期回捕率恐不到50%，陽澄湖大閘蟹今年將會量少價高。

多位蟹農表示，養殖成本上升有目共睹，養殖難度比往年大許多。除了高溫影響蟹的產量，今年南方部分產地退塘還耕，蟹產量相應減少，另外養殖飼料成本也在上漲。「如果天氣很快緩解還能好一點，但優質大閘蟹的價格起碼上漲20%。 」

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責任編輯：蒯宇澄