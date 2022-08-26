國台辦副主任陳元豐晤夏立言 陸：兩黨應加強交流溝通

中共中央台辦副主任陳元豐昨晚（25日）在上海與率團來訪的中國國民黨副主席夏立言一行會面。陳元豐強調，兩黨應加強交流溝通，共同反對「台獨」挑釁和外來干涉，共同維護台海和平穩定和自身的安全福祉。

據新華社報道，雙方共同回顧了過去一個時期兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，攜手推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞利益福祉，維護台海和平穩定，取得廣受兩岸同胞肯定的重要成果。雙方一致認為，兩岸關係越是複雜嚴峻，兩黨越應加強交流溝通。雙方表示，願在既有基礎上，加強兩黨交往，鞏固增進互信，深化交流合作，共同努力推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，造福兩岸民眾。

報道稱，雙方就涉及台灣同胞利益福祉的相關問題交換了看法。陳元豐表示，大陸一向高度重視維護和增進台灣同胞的利益福祉，依法依規保障和維護在大陸學習、工作、生活台胞的合法權益。對於海外台胞，包括近期在東南亞一些國家遭詐騙受困的台胞，大陸方面都願積極採取領事保護措施，及時提供救助。雙方還就加強和深化兩岸青年企業家、青年學生交流等議題，具體交換了意見。

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陳元豐強調，當前台海形勢陷入緊張動蕩的根源在於民進黨當局不斷謀「獨」挑釁和外部勢力加緊「以台制華」。大陸採取的反制行動是正當、正義之舉。希望廣大台灣同胞秉持民族大義，共同反對「台獨」挑釁和外來干涉，共同維護台海和平穩定和自身的安全福祉。

責任編輯：李冰琪