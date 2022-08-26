【神州快訊】杭州：高水平建設數字經濟「窗口城市」

8月25日，「『浙』十年•杭州」主題新聞發布會舉行。會上總結了十年來杭州經濟社會發展取得的歷史性成就、發生的歷史性變革。

杭州在數字經濟發展的實踐創新、制度創新和理論創新上走在全國前列。2021年，杭州數字經濟核心產業增加值4,905億元人民幣，同比增長11.5%，新增5G基站6,600個，全市5G基站累計超過2.7萬個。

當前，杭州聚焦雲計算、大數據、電子商務、數字內容、軟件與信息服務、人工智能等領域，數字經濟核心產業連續多年保持中高速增長，並以數字化技術全方位賦能製造業、服務業、農業變革重塑。此外，眾多數字經濟領域國家和省級科創平台在杭州滙聚，一批數字經濟特色小鎮在杭州落地。杭州還深度參與數字經濟全球治理，打造「數字絲綢之路」戰略樞紐，帶動4.8萬個市場主體參與跨境電商，實現年交易額171億美元。

浙江省委常委、杭州市委書記劉捷在會上表示，數字經濟是杭州走向世界的一張金名片，也是杭州經濟穩進提質的重要支撐。杭州將勇當數字經濟的開路先鋒，鞏固傳統優勢產業，全面提升硬核實力，加快構建萬億級智慧物聯產業生態圈，厚積數字經濟二次攀登的新動能，高水平建設數字經濟「窗口城市」。

與此同時，杭州正努力打造世界一流的社會主義現代化國際大都市。2021年杭州入選國家首批營商環境創新試點城市，並連續三年在全國工商聯的「萬家民營企業評營商環境」調查中排名第一。杭州按照世界銀行城市營商環境評價標準，按照國家營商環境創新試點城市相關要求，形成了「1個總體改革方案+153個專項方案」的綜合改革架構。目前，128家世界500強企業在杭投資、累計實際利用外資658億美元。

杭州市長劉忻在會上表示，站在國家營商環境創新試點建設的新起點，杭州將堅決扛起國家隊的使命擔當，以打造國內最優、國際一流的營商環境為目標，全面打造最佳政務環境、法治環境、信用環境，政策環境、創新環境、數治環境和人文環境。

（資料由中共杭州市委宣傳部提供）